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Alman hükümetinden FETÖ sorusuna bomba yanıt

Alman hükümetinden FETÖ sorusuna bomba yanıt

Almanya'da Angela Merkel liderliğindeki koalisyon hükümeti, Sol Partinin FETÖ yapılanması hakkındaki soru önergesini devlet çıkarlarını gerekçe göstererek cevaplamadı.

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Eklenme Tarihi: 17-07-2018 10:17 - Güncelleme: 17-07-2018 10:17

Alman hükümeti, Sol Partili milletvekillerinin FETÖ sorusunu "devletin ali çıkarları" gereği cevaplamadı. Sol Partinin soru önergesinde, Alman hükümetinin FETÖ'cü kişi, kurum, birlik ve medyasıyla 2017 ve 2018’de hangi iş birlikleri olduğu ve gelecekte ne planlandığı ayrıca  ne amaçla hangi miktarda destek verildiğinin üzerinde duruldu. 

İSTİHBARAT SERVİSLERİNİN İŞLEVSELLİĞİNE DOKUNUYOR
Soru önergesine verilen cevapta ise "Sorunun konusu, özellikle istihbarat servislerinin işlevselliğine dokunuyor." ifadesi kullanılarak, bu nedenle bunun yayınlanacak metinde ele alınamayacağı belirtildi.

Söz konusu cevapta, Federal Meclis’in, Alman hükümetine karşı anayasal olarak garanti altına alınan bilgi edinme ve soru hakkının aynı şekilde anayasada yer alan, korunması gereken devlet çıkarlarıyla sınırlandırdığı ifade edildi. Yanıtta, istenilen bilgilerin açıklanmasının somut yöntemlerin ve büyük ölçüde federal istihbarat servislerinin korunması gereken istihbarat bağlantılarının ortaya çıkarma tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.

Hükümetin cevabında, bu itibarla hem devlet hem de devlet dışı aktörlerin istihbarat servislerinin spesifik istihbarat faaliyetleriyle ilgili bilgiler edinebilecekleri belirtildi.

Bu soruya verilecek bilgilerin "gizli" ibaresiyle sınıflandırılarak Federal Meclis’teki gizlilik dairesine de verilemeyeceği vurgulanan cevapta, sorulan konunun içeriğinin istihbarat servislerinin işlevselliğini ve çalışma yöntemini ayrıntılı içerdiğinden burada sınırlı bir çevreye verilmesinin bile bu bilgilerin korunması ihtiyacını yerine getiremeyeceği ifade edildi. 

Korunacak bilgilerin açığa çıkması durumunda bilgi edinmenin başka araçlara telefi edilemeyeceği belirtilen cevapta böylelikle devletin çıkarının parlamentonun bilgi edinme hakkının önde olduğu kaydedildi.

Cevapta ayrıca, "Dialog und Bildung" ve "Bundesverband der Unternehmervereinigung” temsilcilerinin federal hükümetin temsilcileriyle 2017 ve 2018’de buluştuğu kaydedildi.​

İSTİHBARAT SERVİSLERİNIN FAALİYETLERİ ETKİLENEBİLİR GEREKÇESİ KIZDIRDI
Sol Partinin önergede FETÖ için "olası hizmet hareketi" tanımını kullanması dikkati çekti. Öte yandan, soru önergesini veren Sol Parti milletvekili Ulla Jelpke Alman medyasına yaptığı açıklamada, hükümetin, istihbarat teşkilatlarının faaliyetlerinin etkilenebileceği gerekçesiyle yanıt vermemesine sert tepki gösterdi.

Jelpke, verilen cevabın FETÖ ile istihbarat teşkilatları düzeyinde iş birliği yapıldığının göstergesi olduğununu belirtti.

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • Sedat 17 Temmuz 2018 11:27 Almanya bu, eleştirilmez demokrasi. Kafasına göre takılır, nsu davasında yaptığı gibi isterse dosyaları 120 seneliğine kitler, sonra çıkar demokrasi dersi verir. Yada bir fotoğraf için devlet krizi çıkarır. .Yani bu sapıklara karşı herzaman tedbirli ve caydırıcı ve misilleme tutum almalıyız. Türkiye hala biraz pasif malisef

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