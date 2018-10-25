Alman Bakan Peter Altmaier Berat Albayrak'a söz verdi!

Hazine ve Maliye Bakanı BeratAlbayrak, Ankara'da Alman mevkidaşı Peter Altmaier ile bir araya geldi. Bakanların gündeminde iki ülke arasındaki ekonomik iş birliği konularıydı.

Alman Bakan'ın ajandasında Türkiye'ye yapılacak olan yaırımlar da vardı. Görüşmede iki ülkenin ekonomideki iş birliğinin süreciği konusu görüşülürken, aynı zamanda Alman menşeli şirketlerin ekonomik yatırımlarını da sürdüreceği konusunda taahhütler verildi.

KÜLLİYE'DE YATIRIM TOPLANTISI: Bu arada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün 80’in üzerinde Alman şirketin yöneticisiyle Beştepe’deki yatırım zirvesinde bir araya gelecek. Türkiye ve Almanya arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi için kurulan Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi’nin (JETCO) 1. Dönem Toplantısı da bugün Ankara’da yapılacak.

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER YER ALACAK: Beştepe'deki buluşmada Almanya Ekonomi Bakanı Altmaier’in yanı sıra, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Cumhurbaşkanı ekonomi başdanışmanları ile uluslararası alanda söz sahibi Siemens, Mercedes, BMW, Bosch, Krone, Thyssen Krupp, Eon gibi Alman şirketlerin üst düzey yöneticileri yer alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede Alman firmalarına yeni yatırım davetinde bulunması bekleniyor.