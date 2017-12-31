Alkol alırken kırmızı et yemeyin! İçkilerin kalorisi ne kadar?

Yılbaşı gecesi karaciğerlerinize zarar vermek istemiyorsanız alkol konusunda temkinli olun. Özellikle de kırmızı etle birlikte alkol tüketmeyin. Diyetisyen Emre Uzun yılbaşında illa alkol alacaksanız azar azar içerek ve yanında daha az tuzlu çerezler tüketin önerisinde bulunuyor. Burada önemli olan, alkolle kırmızı eti birlikte tüketmemek! Çünkü hem kırmızı etin hem de alkolün toksik etkisi çok yüksektir ve toksik bileşenlerin atılımı da karaciğerinizin yorulmasına neden olacaktır.

Diyetisyen Emre Uzun, yılbaşı gecesi alkolü fazla kaçıracaklar için özel formülleri de verirken her içkinin bir kalorisi olduğunu da hatırlattı. Peki içkilerin kalorisi ne kadardır dersiniz. Rakı, vokta, viski ve biranın kalori değerleri şöyle; Şarabın 100 ml’si 83 kalori var. Votka ve romun kalorisi 231 oranında. Rakı da kalorisi en yüksek içecekler arasında. 100 ml. rakının kalorisi 251, viskinin ki 250. Biranın kalorisi ise 43.

AKŞAMDAN KALMA OLANLARA ÖNERİLER

Diyetisyen Emre Uzun, yılbaşı gecesinin yorgunluğu, yoğun yeme içmeyle geçen saatleri sonrasında nasıl toparlanacağınıza dair de ipuçları veriyor. Uzun’un tavsiyeleri şöyle:



Karaciğerinizi temizleyin: Arınma içeceği hazırlayın: 1 litre suya, 5 gram rezene, 5 gram zencefil, 1 demet maydanoz, 1 bütün limon suyu, 2 adet kabuk tarçın ekleyip bir çay hazırlayın ve bunu öğün aralarında tüketin. Su için. Günlük 2,5- 3 litre su tüketerek, dehidrate olmuş bünyenizin toparlanmasını sağlayın.

Ana öğünlerinizi mevsim sebzeleriyle yapın. Ispanak, kıvırcık, lahana gibi yeşil yapraklı sebzeler iyi birer seçim olacaktır. Yeşil yapraklı sebzeler üzerinde bulunan “klorofiller” toksinleri emer ve ağır metal, kimyasallar, pestisitleri nötralize eder. Bu da karaciğerin rahatlamasına ve dinlenmesine destek olur.

Avokado tüketin. Avokado, karaciğerin vücuttan toksinleri temizlenmesi için gerekli olan “glutation” üretimine yardımcı olur ve toksinlerin atılmasını sağlar.

Greyfurt yiyin. Greyfurt, içeriğinde bulunan yüksek miktarda “C vitamini” ve “antioksidanlar” sayesinde karaciğerin hem doğal yolla hem de hızlı bir şekilde zararlı maddeleri atmasına yardımcı olur.

Midenizi rahatlatlatan çay: Nane çayı tüketin. Nane çayı, midedeki ekşimeyi yatıştırıp rahatlatır ve hazımsızlığı giderir: 3-4 parça taze naneyi tepsiye serin ve çıtır çıtır olana kadar kurutun. 1 demlik kaynamış suya 2-3 çay kaşığı nane ekleyip 10-15 dakika beklettikten sonra tüketin. Kişniş, gaz giderir, kas gevşetir ve sindirimi kolaylaştırır. Papatya, hazımsızlık başta olmak üzere birçok sindirim sorununa iyi gelir. Yeşil çay, mideyi sakinleştirmeye, gaz ve şişkinlik gidermeye yardımcıdır.

Egzersiz yapın: Canlandırıcı bir yürüyüş yapabilir veya egzersiz olarak dinlendirici yogayı tercih edebilirsiniz. Böylece kan akışınız hızlanır ve kalp ritminiz de yükselir.