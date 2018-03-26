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Alişan'ın eski nişanlısı Eda Erol ve Sezin Erbil kimdir neden ayrıldı?

Alişan'ın eski nişanlısı Eda Erol ve Sezin Erbil kimdir neden ayrıldı?

Alişan bir kez daha nişanlandı. Daha önce Eda Erol ve Sezin Erbil ile nişanlanan Alişan düğün arefesinde nişanlılarını terketmişti. Peki Alişan'ın eski nişanlıları Sezin Erbil ve Eda Erol kimdir neden ayrıldılar?

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Eklenme Tarihi: 26-03-2018 10:46 - Güncelleme: 26-03-2018 10:46

Alişan önceki gün Buse Varol'u rol aldığı dizisinin setinde ziyaret edip, büyük bir sürpriz yaparak evlilik teklif etmişti. Alişan ve Buse Varol çifti dün akşam aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlandı. Ünlü çifti bu özel gününde yalnız bırakmayan Ece Erken törenden görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

ALİŞAN'IN ESKİ NİŞANLILARI KİMDİR: Alişan nişanlı olmayı seven ama iş evliliğe gelince tüyen biri olarak nam saldı. Bunun sebeplerinden biri de eski nişanlıları. Buse Varol'dan önceki 2 nişanlısını da evlilik arefesinde yüz üstü bıraktı. Onlardan biri Esra Erol'un kardeşi diğeri de Mehmet Ali Erbil'in kızıydı.

ALİŞAN'IN ESKİ NİŞANLISI SEZİN ERBİL : Alişan ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil ile ilk nişanlılığını yaşadı. Mehmet Ali Erbil bu ilişkiye itiraz etse de çift yüzükleri taktı. Alişan ile Sezin Erbil'in ilişkisi 5 yıl sürdü ancak nikah masası arefesinde bitti. Alişan'ın iddiasına göre Sezin Erbil çok kıskançtı ve ilişkileri de bu yüzden bitti.

ALİŞAN'IN ESKİ NİŞANLISI EDA EROL: Alişan nişanlı seçimlerinde ünlü tercihleri ile biliniyor. Sezin Erbil'den sonraki seçimi de yine bir ünlü ismin yakınıydı. Bu kez Esra Erol'un kardeşi Eda Erol nişanlandı. İlginç olan ise Eda Erol'un Sezin Erbil'in arkadaşı olmasıydı. Nişanı öğrenen Sezin Eda'yı takipten silerken Alişan, huyundan yine vazgeçmedi. Bu kez düğüne 1.5 ay kala Eda Erol'u terketti.

Alişan Buse Varol nişanlandı! Eski nişanlıları kimdir neden ayrıldı?Alişan Buse Varol nişanlandı! Eski nişanlıları kimdir neden ayrıldı?Alişan Buse Varol nişanlandı! Eski nişanlıları kimdir neden ayrıldı?Alişan Buse Varol nişanlandı! Eski nişanlıları kimdir neden ayrıldı?HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

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KİMDİR ?
Alişan
ALİŞAN KİMDİR?

Alişan kimdir aslen nereli ve kaç yaşında? Alişan daha önce Sezin Erbil ve Eda Erol ile nişanlandı ancak evlilik arefesinde onları terketti. Alişan'ın son nişanlısı ise Buse Varol oldu. Peki Alişan'ın gerçek adını biliyor musunuz?

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