Alişan aslen nereli gerçek adı ne eşi Buse Varol kimdir

Oyuncu Buse Varol ile evlendiğinden bu yana gündemden düşmeyen Alişan, kısa sürede hem yıllardır hayalini kurduğu yuvayı kuru hem de babalık duygusunu tattı. Hal böyle olunca Alişan'ın attığı her adım şu sıralar merak konusu. Gerçek adı Alişan Serkan Tektaş olan Alişan'ın ve eşi Buse Varol'un hayatı haberimizde.

ALİŞAN KİMDİR; Alişan 41 yaşında. Alişan, 1976 doğumlu arabesk ve pop müzik şarkıcısı. Asıl adı Serkan Burak'tır. Soyadını kullanmayan Alişan'ın tam ismi Serkan Burak Tektaş'tır. Başrolünde olduğu Aynalı Tahir (1998) adlı diziyle iyice tanınan ve sevilen şarkıcı, çıakrdığı albümlerle de gündeme gelmiştir.

Bingöllü bir ailenin çocuğu olarak 19 Haziran 1976'da İstanbul Kasımpaşa'da dünyaya geldi. Zaza Kürdü olan Alişan soyadını kullanmıyor. Annesi Suzan Tektaş'a düşkünlüğü ile bilinen Alişan erken şöhret olanlardan.

Alişan'ın en büyük amacı pilot olmaktı ancak ÖSS'den yeterli puanı kazanamayınca bu hayali suya düştü. Lise 1. sınıftayken, babasının maddi desteğiyle ilk kasetini yaptı. Ancak bunu, gerçek bir kaset çalışması olarak kabul etmiyor. Dedesi ve dayısının yakın dostu olan, Prestij Müzik'in ortağı Hilmi Topaloğlu tarafından keşfedilen Serkan, daha sonra firmanın diğer ortakları Mahsun Kırmızıgül ve Burhan Aydemir' in de desteğiyle ilk albümü "Sana Birşey Olmasın" ı 1997'de piyasaya çıkardı. Albümün çıkış parçası "Kralı Gelse" adlı parçayla müzik dünyasında büyük yankı uyandırdı, şarkısı dilden dile dolaştı. Alişan'ın müzikteki hedefi, her genç yenetek gibi, en iyilere imzasını atıp kalıcı olabilmek.

ALİŞAN'IN NİŞANLILARI : Alişan nişanlanıp son anda nikah masasından kaçması ile biliniyor. Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil ile olan nişanı da düğün arefesinde bitmişti. Ardından Esra Erol'un kardeşi Eda Erol ile nişanlandı. Tektaş yine çıktı ve Eda Erol'da eski nişanlı hanesine yazıldı. Alişan şimdi de kendisinden yaşça bir hayli küçük Buse Varol ile nişanlandı.

BUSE VAROL KİMDİR; Asıl mesleği öğretmenlik olan Buse Varol güzellik yarışmasına katıldıktan sonra ün kazandı. Buse Varol, 1990 yılında Manisa'da doğdu. Üniversiteyi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Bölümünden mezun oldu. 2 yıl kadar özel bir eğitim kurumu olan Dershanede stajyer öğretmenlik yapmıştır. 2012 yılında düzenlenen Miss Turkey güzellik yarışmasına katılan Buse Varol oyunculuk yapıyor.