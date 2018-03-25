Ali Sunal Gökçe Bahadır neden boşandı ilk evliliği aldatma mı bitirdi?

Yeşilçam’ın efsanesi rahmetli Kemal Sunal’ın oğlu, oyuncu Ali Sunal, Temmuz 2011’de meslektaşı Gökçe Bahadır ile nikah masasına oturmuştu. Ama mutlulukları sadece 8 ay sürmüş, 2012’de boşanmışlardı. Ali Sunal şimdi avukat Nazlı Kurbanzade ile ikinci evliliğini yaptı.

Ali Sunal'ın evlendiği haberi medyaya düşünce elbette eski defterler de yeniden açıldı. Herkesin aklına da ilk eşi oyuncu Gökçe Bahadır ile olan evliliği geldi.

ALİ SUNAL GÖKÇE BAHADIR'DAN NEDEN BOŞANMIŞTI? : Ali Sunal üç yıllık bir ilişkinin ardından meslektaşı Gökçe Bahadır ile Bodrum’da dünya evine girmişti. Fakat çiftin mutluluğu kısa sürmüş, 8 ay sonra boşanmışlardı. Ayrılığın sebebinin olarak Ali Sunal'ın Gökçe Bahadır'ı aldattığı iddiaları gösterilmişti. Gökçe Bahadır ise boşanmalarıyla ilgili “Geçinemediğimiz için boşanma kararı aldık. Bu kararın nedeni asla üçüncü bir şahıs değildir” diyerek bu iddiaları yalanlamıştı.

Ali Sunal da ayrılığın ardından bir açıklama yaparak şunları söylemişti; "Üzülerek belirtiyorum ki Gökçe Bahadır ile evliliğimizde yol ayrımına girdik. Dört senemi geçirdiğim Gökçe Bahadır ile evliliğimizi yürütmeye çalıştık ancak süreç sonunda anlaşarak ayrılma kararı aldık. Bu süreç ikimizin arasındaki anlaşmazlıklara bağlıdır. Beraber geçirdiğimiz kıymetli zaman için öncelikle Gökçe’ye ve yanımızda olan bütün dostlarımıza teşekkür ederim. Konuyla ilgili yaptığım bu açıklamanın yeterli olduğunu düşünüyor, yanıltıcı bilgilere itibar etmemenizi rica ediyorum. Her ikimiz için de hassas olan bu süreçte değerli basın mensuplarımızın gösterdiği duyarlılığa teşekkür ederim."

GÖKÇE BAHADIR KİMDİR: Ünlü dizi ve sinema oyuncusu Gökçe Bahadır, 9 Kasım 1981 tarihinde İstanbul’da doğmuştur.

Akademi İstanbul Radyo Televizyon bölümünden mezun oldu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Akademi'de okurken bir yandan da Fenerbahçe FM'de radyo programı sundu. Okuldan mezun olduktan sonra Best TV'de VJ’lik, ardından Show TV'de Sinyal programının sunuculuğunu yaptı.

2001 yılında “Tatlı Hayat”, 2002 yılında “Beşik Kertmesi”, 2003 yılında “Mühürlü Güller” gibi dönemin başarılı dizilerinde bölüm oyunculuğu yaptı. 2003-2005 yılları arasında “Hayat Bilgisi” dizisinde “Törpü” karakterini canlandırdı ve geniş kitlelerce tanındı.

Gökçe Bahadır, daha sonra Digiturk'te yayınlanan “JoJo” adlı çocuk programını sundu. “Yaprak Dökümü” dizisinde “Leyla” karakterini canlandırmıştır. “Kayıp Şehir” dizisinde başrol oyuncusu olmuştur. Şu anda da Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Oya karakterini canlandırmaktadır.

Gökçe Bahadır’ın hobileri arasında dans etmek, şarkı söylemek, kitap okumak, film seyretmek, müzik dinlemek var. 2010 yılında bir çorap markasının reklam filminde oynadı.

NAZLI KURBANZADE KİMDİR: 42 yaşındaki Ali Sunal ile hayatını birleştirecek olan Nazlı Kurbanzade, cemiyetin ünlü simalarından Bülent Kurbanzade’nin kızıdır. Asıl mesleği Avukatlık olan Nazlı Kurbanzade bazı etkinlikler için zaman zaman modellik de yapmaktadır.

Koç Üniversitesi mezunu olan Kurbanzade, Çağadaş ve Bağımsız Yardımlaşma Derneği’nin (ÇABA) projelerinde çalışıyor.

ALİ SUNAL KİMDİR: Ali Sunal, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu. Kemal Sunal'ın oğludur. Babasıyla birlikte oynadığı Propaganda filmindeki Mahmut ve En Son Babalar Duyar dizisindeki Mustafa rolleriyle tanındı. Sadri Alışık Kültür Merkezi Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Tiyatro İstanbul gibi topluluklarda çalıştı. Sinema ve dizi filmlerde rol aldı.Ali Sunal, 22 Temmuz 2011 tarihinde Gökçe Bahadırile evlendi. 23 Şubat 2012 tarihinde boşandı. Şu anda Güldür Güldür Show'da koreografi yönetmenliği yapmaktadır. "