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Ali Şen'in eşi Benta Şen yaşamını yitirdi!

Ali Şen'in eşi Benta Şen yaşamını yitirdi!

Eski Fenerbahçe Başkanı Ali Şen'in eşi Benta Şen, vefat etti. Benta Şen'in cenazesinin yarın Levent Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği bildirildi.

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Eklenme Tarihi: 04-04-2018 23:58 - Güncelleme: 04-04-2018 23:58

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Ali Şen'in eşi Benta Şen, hayata gözlerini yumdu. Şen ailesinin Fulya'daki Acıbadem hastanesinde acı haberi aldığı öğrenildi. Merhume Şen'in cenazesi yarın ikindi namazını müteakip Levent Camii'nden kaldırılacak. 

Fenerbahçe Ali Şen için resmi sitesinden başsağlığı şu mesajı yayınladı:

"Kulübümüzün eski Başkanlarından, Yüksek Divan Kurulu Üyemiz Sayın Ali Şen'in değerli eşi, Genel Kurul Üyemiz Sayın Metin Şen'in ve Adnan Şen'in kıymetli anneleri Sayın Benta Şen'in bu akşam saatlerinde vefat ettiği haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhume Sayın Benta Şen’in cenazesi, 05/04/2018 Perşembe günü Levent Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecektir.

Merhume Sayın Benta Şen'e Allah’tan rahmet, başta Sayın Ali Şen, Sayın Metin Şen, Sayın Adnan Şen ve Şen Ailesi olmak üzere merhumenin tüm yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz."

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