Aleyna Tilki kendini sakatladı!

Aleyna Tilki önceki gün Zorlu AVM'de görüntülendi. Bir arkadaşıyla buluşan genç şarkıcı, uzun süre bir mekanda oturup yemek yedi. Yürümekte güçlük çeken güzel şarkıcının ayağındaki bandaj ise dikkatlerden kaçmadı.

KOREOGRAFİ YAPARKEN SAKATLANDI: Dans çalışması esnasında sakatlandığını söyleyen Aleyna Tilki, "Stüdyoda dans çalışması yaparken kaslarımda zedelenme oldu. Türkiye'de daha önce hiç görülmemiş ve yapılmamış bir dans çalışması hazırlıyoruz. Yoğun bir şekilde bu koreografiye çalışırken de dizimden sakatlandım" açıklamasını yaptı.