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ALES sınavı giriş yerleri 2018 ALES sınav giriş belgesi-2018

ALES sınavı giriş yerleri 2018 ALES sınav giriş belgesi-2018

ALES sınavı tarihi netleşti 3 sene geçerliliği olacak ALES sınavı bu sene 6 Mayıs'ta yapılacak. Peki ALES sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak, ALES sınav giriş belgesi nasıl alınacak? ALES sınav yerlerinin sınavdan yaklaşıl 10 gün önce açıklanması beklenyor. Bu sene ALES sınavında soru sayıları azaldı, süre kısaldı. ALES sınavı 150 dakika sürecek ve sonuçları 7 Haziran'da açıklanacak.

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Eklenme Tarihi: 13-04-2018 16:15 - Güncelleme: 13-04-2018 16:00

ALES sınav tarihinin açıklanmasının ardından gözler ALES sınav yerlerine çevrildi. ALES sınav yerlerinin ve ALES sınav giriş belgesi alma sayfasınının sınav tarihinden 10 gün önce açıklanması bekleniyor. ALES sınavı ne zaman net tarih açıklandı. Yılda iki kez sonbahar ve ilkbahar dönemi olarak yapılan 4 yıllık üniversite eğitimini tamamlayanların girdiği ALES sınavı ilkbahar dönemi sınavı 6 Mayıs'ta yapılacak. ALES sonbahar dönemi, başvuruları ise 19 Eylül - 27 Eylül 2018 tarihleri arasında alınacak. Ayrıca bu sene ALES sınavında soru sayısı azalacak, ALES sınav süresi de 150 dakika yani 2.5 saat olacak. ALES ilkbahar dönemi sonuçları ise 7 Haziran perşembe günü adayların erişime açılacak.

2018 ALES NE ZAMAN: Yılda iki kere yapılan 4 yıllık üniversite eğitimini tamamlayanların Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına atanabilmek ve yüksek lisans ile doktora öğrenimi yapmak için girdikleri sınav olan ALES'in (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) ilkbahar dönem sınavı için geri sayım başladı. ALES ilkbahar dönemi sınavı, bu dönem 6 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. Bu sınavın tamamlanmasının ardından sonuçlar, 7 Haziran Perşembe günü adayların erişimine açılacak.

2018 ALES sonbahar dönem sınavı için ise başvurular 19 Eylül - 27 Eylül 2018 tarihleri arasında alınacak olup, 18 Kasım 2018 tarihinde sınav tüm ülke genelindeki sınav merkezlerinde ÖSYM tarafından yapılacak. Bu sınava ait sonuçlar yeni yıldan önce, 20 Aralık 2018 tarihinde açıklanacak.

ALES NASIL YAPILIR? ADAYLARA KAÇ SORU SORULUR: Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacaktır. Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır. Sınav Türkçe olacaktır.

ALES SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ OLUYOR: Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK), "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl geçerli olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı'nın (ALES) sonuçları, söz konusu yönetmelik değişikliğiyle, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak. Ayrıca, yönetmeliğe eklenen geçici madde ile daha önce yapılan ALES sonuçları da açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli sayılacak.

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