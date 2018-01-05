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Alafranga tuvaletler alaturkaya çevrilsin talebi

Alafranga tuvaletler alaturkaya çevrilsin talebi

KAYSERİ’de Sağlık Sen üyeleri, Eğitim Araştırma Hastanesi Seyyid Burhaneddin ek binasındaki tuvaletlerin hepsinin alafranga olduğunu belirterek, alaturkaya çevrilmesine yönelik talepte bulundu. Bu yöndeki talebin kabul edildiği ve tuvaletlerde dönüşümün başlatılacağı ifade edildi.

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Eklenme Tarihi: 05-01-2018 22:35 - Güncelleme: 05-01-2018 22:35

Askeri hastanelerin Sağlık Bakanlığı'na devredilmesinin ardından Kayseri'de Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi’ndeki Askeri Hastane de Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyyid Burhaneddin ek binası olarak hizmet vermeye başladı. Bu kapsamda Sağlık Müdürlüğü’nün yeniden yapılandırılması ile de bazı birimler ek binaya taşınınca, binada görev yapacak olan Memur-Sen’e bağlı Sağlık Sen üyeleri, alafranga tuvaletleri şikayet etti.

Tuvaletlerin alaturkaya dönüştürülmesi yönünde talepte de bulunan Sağlık Sen üyelerinin bu yöndeki taleplerinin kabul edildiği belirtildi.

Sağlık Sen Kayseri Şube Başkanı Mahmut Faruk Doğan, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Sağlık Müdürlüğümüzün yeniden yapılandırılması kapsamında hizmet veriminin artırılması amacıyla bazı birimler Seyyid Burhaneddin ek binasına, yani eski Asker Hastanesi’ne taşınmaktadır. Seyyid Burhaneddin ek binasında hâlihazırdaki tuvaletlerin hepsi alafranga olup, burada görev yapacak üyelerimizden tuvaletlerin alaturkaya çevrilmesi talepleri gelmiştir. Üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı yetkililerimizle görüşülmüştür. Konu ile ilgili teknik ekip görevlendirildiği, odalarda geçtiğimiz günlerde boya ve bazı tamiratların yapıldığı, bununla beraber tuvaletlerin tadilatının yanında bazı fiziki şartların da iyileştirilmesi için 05.01.2018 tarihinde çalışmaların başlatılacağı bilgisi tarafımıza verilmiştir” ifadelerini kullandı.

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