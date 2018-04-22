Akşener'den transferler için bomba sözler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in girebilmek için milletvekili transferini "abidik gubidik iş" olarak nitelendirdiği sözleri sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor. İşte Akşener'in geçtiğimiz aylarda söylediği o sözler;

CHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili Ankara'yı karıştırdı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İYİ Parti'nin seçimlere girebileceğini açıklamasının ardından AK Parti ve MHP'den CHP'ye tepki geldi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, tek hedefleri Erdoğan açıklaması yaparken, AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal ise geçişleri "onursuzluk" olarak nitelendirdi. MHP lideri Bahçeli ise istifaları 'Tam bir çatırdama ve siyasi çürüme hali' sözleriyle değerlendirdi.

AKŞENER'İN O SÖZLERİ GÜNDEMDE

Ankara, istifaları tartışırken sosyal medyaya düşen bir video İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de seçim transferleri konusunda AK Parti sözcüleri ve MHP lideri Bahçeli ile aynı fikirde olduğu ortaya çıktı. Erken seçim kararı öncesi kaydedildiği belirtilen görüntülerde Akşener'in seçimlere girebilmek için siyasi transfer yapmayacaklarını söylüyor hatta bu transferleri ise "abidik gubidik iş" olarak nitelendiriyor.

İşte sosyal medyada paylaşım rekoru kıran o sözler;