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Akşener'den transferler için bomba sözler

Akşener'den transferler için bomba sözler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçtiğimiz günlerde seçimler için transfer yapmayacağını ilan ettiği sözler sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor. Daha da ötesi Akşener, MHP ve AK Parti sözcülerinin transferlerle ilgili söylediği sözlerle aynı sözleri söylüyor.

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Eklenme Tarihi: 22-04-2018 21:17 - Güncelleme: 22-04-2018 21:17

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in girebilmek için milletvekili transferini "abidik gubidik iş" olarak nitelendirdiği sözleri sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor. İşte Akşener'in geçtiğimiz aylarda söylediği o sözler;

CHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili Ankara'yı karıştırdı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İYİ Parti'nin seçimlere girebileceğini açıklamasının ardından AK Parti ve MHP'den CHP'ye tepki geldi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, tek hedefleri Erdoğan açıklaması yaparken, AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal ise geçişleri "onursuzluk" olarak nitelendirdi. MHP lideri Bahçeli ise istifaları 'Tam bir çatırdama ve siyasi çürüme hali' sözleriyle değerlendirdi.

AKŞENER'İN O SÖZLERİ GÜNDEMDE

Ankara, istifaları tartışırken sosyal medyaya düşen bir video İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de seçim transferleri konusunda AK Parti sözcüleri ve MHP lideri Bahçeli ile aynı fikirde olduğu ortaya çıktı. Erken seçim kararı öncesi kaydedildiği belirtilen görüntülerde Akşener'in seçimlere girebilmek için siyasi transfer yapmayacaklarını söylüyor hatta bu transferleri ise  "abidik gubidik iş" olarak nitelendiriyor.

İşte sosyal medyada paylaşım rekoru kıran o sözler;

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 22 Nisan 2018 22:11 Chp devletten aldığı hazine yardımının %15 kadarını iyi partiye vererek samimiyetini göstermeli..

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KİMDİR ?
Meral Akşener
MERAL AKŞENER KİMDİR?

İYİ Parti'nin kurucusu ve Genel Başkanı olan Meral Akşener kimdir, kaç yaşındadır ve aslen nerelidir? Türkiye'nin ilk ve tek kadın İçişleri Bakanı ünvanına sahip olan Meral Akşener, 18 Temmuz 1956'da İzmit Gündoğdu'da doğ

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