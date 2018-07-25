  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Akşener 'yokum' dedi İYİ Parti anında cevap verdi...

Akşener 'yokum' dedi İYİ Parti anında cevap verdi...

İYİ Parti Genel Baykanı Meral Akşener'in "Aday olmayacağım, kararım kesin" açıklamasından dakikalar sonra İYİ Parti Başkanlık Divanı "oy birliğiyle" Akşener'i aday gösterme kararı aldı...

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 25-07-2018 13:03 - Güncelleme: 25-07-2018 13:03

İYİ Parti'de Meral Akşener karmaşası sürüyor. Olağanüstü kurultay kararı alan İYİ Parti'de Akşener, "Kurultayımızda aday olmama konusundaki kararım kesindir" dedikten dakikalar sonra İYİ Parti'den tam tersi bir açıklama geldi. 

Kapısının önünde nöbet tutan partililerden dün 72 saat müsaade isteyen İYİ Parti lideri Akşener, o süre dolmadan Twitter hesabı üzerinden "Değerli dava arkadaşlarım, Kurultayımızda aday olmama konusundaki kararım kesindir" çıklaması yaptı.

Meral Akşener'in o paylaşımından yaklaşık 15 dakika sonra Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray'dan çarpıcı bir paylaşım geldi. Çıray, "İYİ Parti Başkanlık Divanı mutat toplantısını yaptı ve Büyük Kurultay'ın 12 Ağustos tarihinde yapılması kararı üzerine çalışmaları gözden geçirdi. Başkanlık Divanı bir kez daha, milletin talebi olan Sayın Meral Akşener'i aday gösterme kararını oybirliği ile teyit etti" dedi.

Meral Akşener kararını açıkladı yeniden aday olacak mı?

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Akşener 'yokum' dedi İYİ Parti anında cevap verdi... haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 25 Temmuz 2018 13:13 yav kadın istemiyorum diyo aytunç beycim niye zorluyon.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro