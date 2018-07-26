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Akşener istifa mı etti? İYİ Parti'den flaş açıklama!

Akşener istifa mı etti? İYİ Parti'den flaş açıklama!

İYİ Parti'de başkanlık krizi devam ediyor. Herkes İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dönüp dönmeyeceğini merak ederken Akşener, dün ''aday olmama kararım kesindir'' açıklamasında bulundu. İYİ Parti'den dün yapılan açıklamanın ardından bugün de bir açıklama daha yapıldı. İYİ Parti İstanbul Milletvekili ve Grup Başkanı Ahat Andican, Akşener'in istifa etmediğini ve söylentilerin asılsız olduğunu söyledi.

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Eklenme Tarihi: 26-07-2018 10:51 - Güncelleme: 26-07-2018 10:51

İYİ Parti İstanbul Milletvekili ve Grup Başkanı Ahat Andican, İYİ Parti'deki gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu.İYİ Parti Grup Başkanı Ahat Andican, "Sayın Meral Akşener istifa etmemiştir. Söylentiler asılsızdır. Sadece seçim sonuçları beklentileri karşılamadığı için seçim kararı alınmıştır" dedi. Andican, "Akşener'e herhangi bir alternatif gündeme gelmemiştir. Onun başkan olmasına yönelik geniş bir konsensusla alınmış bir karar vardır" ifadelerini kullandı.

Ahat Andican, Habertürk TV Ankara Haber Müdürü Sibel Erdem'e İYİ Parti'deki gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Andican'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

AKŞENER'İN ADAYLIĞI: İkna edileceği şeklinde genel inanç var. Aday olmayacağım demek, aday gösterilmeyeceğim anlamına gelmiyor. Tüzüğümüz buna uygun. Akşener'e herhangi bir alternatif gündeme gelmemiştir. Onun başkan olmasına yönelik geniş bir konsensusla alınmış bir karar vardır.

72 SAAT TARTIŞMASI: Biraz yalnız kalmasına saygı duyduğum için herhangi bir temasımız olmadı. Bu 72 saat Sayın Akşener'den kaynaklanmıyor.

AKŞENER'İN KURULTAY ÇAĞRISI: Meral Akşener, Türk siyasetinde hiç görülmemiş bir siyasetçi. Bir parti sıfırdan yola çıkıyorsunuz, bloklaşmanın olduğu bir Türkiye'de Meclis'e grup sokabilecek kadar 5 milyon kadar oy alabilecek bir parti haline geliyorsunuz. Buna rağmen, bu sonuçları koyduğum çıtaya yaklaşmadı diyerek partinin önünü açmak istiyorum. Böyle bir şey ilk defa görüldü.

İSTİFA ETTİ Mİ: Sayın Meral Akşener istifa etmemiştir. Söylentiler asılsızdır. Sadece seçim sonuçları beklentileri karşılamadığı için seçim kararı alınmıştır.

AKŞENER İKNA EDİLEMEZSE: Rahmetli Demirel'in "doğmamış çocuğa don biçmeyin" şeklinde bir sözü vardır. Partide alternatif arayışı yoktur. Bugüne kadar olmadı. Alternatifsiz Akşener'in liderliğinin devam ettirilmesi partinin ortak kararıdır.

AYDIN, HALAÇOĞLU, ÖZDAĞ: Burada başka bir alternatif düşünülmedi. Burada adı geçen arkadaşlar da hiçbir isim zikretmemiştir. Bu benim için de geçerli.

EMANETÇİ FORMÜLÜ: Kendi adaylığı konusunda tavır gösteren birisinin kendisinden sonra potansiyel insanlarla ilgili değerlendirme yapabileceğini düşünmek bile yersiz.

İYİ PARTİ'DE TOPLANTI: Önce, arkadaşlarımızla bu konuyu görüşemedik. Bugün geniş kapsamlı bir değerlendirme yapacağız. Arkadaşlarımız bütün grubun bulunduğu ortamda fikirlerini açıklayacak. Burada uygulanacak yol ne olmalı, bu konuşulacak.

AKŞENER'SİZ İYİ PARTİ DAĞILIR MI: Hayır. Bunları düşünecek zamanda değiliz.

KURULTAY İPTAL EDİLİR Mİ: Sayın Genel Başkan'ın kurultaya geleceğini biliyoruz. Partinin genel eğilimiyle gerçekleşen bu sürecin istenilen şekilde sonuçlanacağını öngörelim.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • mniksek 26 Temmuz 2018 11:15 BU SAATTEN SONRA AKŞENER ADAY OLSADA BİRŞEY FARKETMEZ, OK YAYADAN ÇIKMIŞ, İP Lİ AKŞENER ADAY OLMAM DİYOR, CHP Lİ KILIÇDAROĞLU ADAYLIĞI BIRAKMAM DİYOR, HER İKİ OLAYDADA HİÇ BİRŞEY FARKETMEZ, ÇÜNKÜ HER İKİ GENEL BAŞKANDA BİRŞEY DEĞİL...

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Meral Akşener
MERAL AKŞENER KİMDİR?

İYİ Parti'nin kurucusu ve Genel Başkanı olan Meral Akşener kimdir, kaç yaşındadır ve aslen nerelidir? Türkiye'nin ilk ve tek kadın İçişleri Bakanı ünvanına sahip olan Meral Akşener, 18 Temmuz 1956'da İzmit Gündoğdu'da doğ

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