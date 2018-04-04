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Akşener: İktidara gelirsek selam vermeyeceğiz

Akşener: İktidara gelirsek selam vermeyeceğiz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hatay sınırına ziyarete giden ünlü isimler için "Biz iktidar olduğumuzda bu sanatçılara selam vermeyeceğiz" dedi.

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Eklenme Tarihi: 04-04-2018 18:21 - Güncelleme: 04-04-2018 18:21

Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, beraberindeki heyet ile birlikte İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. Ziyarette, Akşener ile Gök ve beraberindeki heyet bir süre görüştü. Görüşme sonrası açıklamalarda bulundu.

Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aralarında sanatçı ve sporcuların bulunduğu ünlü isimlerin sınır ziyaretine ilişkin soruyu yanıtladı. Akşener, "Partisinin metal yorgunluğunun bitirilmesiyle ilgili olarak, nasıl kahraman ordumuzu bir manivela olarak kullanıldıysa, bu seferde benzer bir magazinsel bir tavır. Ben öncelikle Sayın Erdoğan’a yakıştıramadım. Götürülen insanlarla ilgili olarak çok tartışma oldu. Biz iktidar olduğumuzda bu sanatçılara selam vermeyeceğiz" dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Bozok 04 Nisan 2018 18:50 Se sa eki hayal sizin için oğlunu gezide destekleyen MHP yi satanlara oy vermemiz mümkün değil

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