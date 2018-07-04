AKP Milletvekilleri YSK kesinleşen liste 27. dönem AK Parti yeni isimler

24 Haziran 2018 tarihinde yapılan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin kesinleşen resmi sonuçlarını ve partilerin milletvekili dağılımını YSK saat 17.00'da ilan edildi. YSK kesin sonuçlarına göre partilerin milletvekili dağılımı şu şekilde : AK Parti 295 milletvekili, MHP 49 milletvekili, CHP 146 milletvekili, İYİ Parti 43, HDP ise 67 milletvekili çıkarttı.

ERDOĞAN NE KADAR OY ALDI?.. Cumhurbaşkanlığı kesin seçim sonuçlarına göre geçerli 50 milyon 068 bin 627 oyun 26 milyon 330 bin 823’ünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aldı.

İNCE VE DEMİRTAŞ AKŞENER'İN ALDIĞI OY... Erdoğan’ı CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 15 milyon 340 bin 321 oyla takip etti. HDP adayı Selahattin Demirtaş 4 milyon 205 bin 974, İYİ Parti adayı Meral Akşener 3 milyon 649 bin 030, Saadet Partisi adayı Temel Karamollaoğlu 443 bin 704, Doğu Perinçek, 98 bin 955 oy aldı.

PARTİLERİN MİLLETVEKİLİ SAYILARI...

AK Parti: 295

MHP: 49

HDP: 67

CHP: 146

İYİ Parti: 43

Bağımsız: 0

Türkiye toplamı: 600

Yeni milletvekilleri il il 27. dönem milletvekilleri listesi

AK Parti, 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde 295 milletvekiliyle Mecliste yer alacak.

AK Parti'de yeni dönemde 135 yeni isim Meclise girerken, bu isimlerden 34'ü daha önce farklı dönemlerde Mecliste yer almıştı. Bu isimler arasında Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Aydın, Bingöl Milletvekili Fevzi Berdibek, Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Gaziantep Milletvekilleri Derya Bakbak, Ali Şahin, Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Isparta Milletvekili Recep Özel, Konya Milletvekilleri Orhan Erdem, Gülay Samancı, Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, Bitlis Milletvekilleri Vahit Kiler, Cemal Taşar, İstanbul Milletvekilleri Canan Kalsın, Serap Yaşar, Alev Dedegil, Serkan Bayram, Hasan Turan, Erkan Kandemir, Kars Milletvekili Yunus Kılıç, Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Siirt Milletvekili Osman Ören, Tokat Milletvekili Özlem Zengin, Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal ve Düzce Milletvekili Fahri Çakır yer alıyor.

AK Parti'nin ünlü milletvekilleri : AK Parti'nin yeni milletvekilleri arasında milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, eski milli futbolcu Alpay Özalan, AK Parti MKYK'nin en genç üyesi Rümeysa Kadak, eski Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın oğlu Ahmet Mücahit Arınç ve eski bakanlardan Mehmet Ağar'ın oğlu Zülfü Tolga Ağar ile KADEM Başkanı Emine Sare Aydın Yılmaz da bulunuyor.

Türkiye'nin ilk başörtülü bakan yardımcısı Çiğdem Erdoğan Atabek de Sakarya'dan milletvekili seçildi.

160 milletvekili yeniden seçildi : AK Parti'nin 26. dönemde Meclis'te görev alan 160 milletvekili yeniden seçildi. Seçilen 295 milletvekilinden 242'sini erkek, 53'ünü kadın milletvekilleri oluşturdu. Meclis sıralarında oturmaya hak kazanan ve yaş ortalaması 49 olan milletvekillerinden 25 yaş altındaki 2 milletvekili de Meclis'e girmeyi başardı. AK Partili milletvekillerinin 283'ü yüksek lisans, lisans ve ön lisans, 12'si ise lise ve ortaokul mezunundan oluşuyor.

En genç vekil 22, en yaşlı vekil 69 yaşında : Meclis'e girmeye hak kazanan AK Partili vekillerden en genci 22 yaşındaki İstanbul 3. bölgeden seçilen Rümeysa Kadak, en yaşlı vekil ise Kastamonu'dan seçilen 69 yaşındaki Hakkı Köylü oldu.

Seçimlerde AK Parti'den Meclis'e 3 engelli milletvekili girdi. Hakkari'den Husret Dinç, İstanbul'dan Serkan Bayram ve Konya'dan Hacı Ahmet Özdemir seçilen fiziksel engelli milletvekilleri oldu. AK Partili 295 milletvekilinden 262'si evli, 33'ü bekar.

Meclise veda eden isimler : Mecliste uzun süredir görev yapan tecrübeli siyasetçiler parlamentoya veda etti. Bu isimler arasında TBMM Başkanı İsmail Kahraman, eski TBMM başkanları Cemil Çiçek ve Mehmet Ali Şahin, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da bulunuyor.

Erdoğan pazartesi yemin edecek: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 9 Temmuz Pazartesi günü TBMM Genel Kurulunda yemin etmesi ve aynı gün kabineyi açıklamasıyla birlikte resmen başlamış olacak. Mecliste milletvekillerinin kayıt işlemleri devam ediyor; diğer yandan Genel Kurul yemin töreni için hazırlanıyor. Programa göre, TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem yemin töreni için 7 Temmuz Cumartesi günü saat 14.00'te toplanacak.

Kabine, pazartesi günü açıklanacak : AK Parti TBMM Grubu, yemin törenin yapılacağı gün saat 11.00'de, 27. Dönem'in ilk grup toplantısını yapmak üzere Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Temmuz Pazartesi günü TBMM Genel Kurulunda yemin edecek ve aynı gün kabineyi açıklayacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi de böylece resmen başlamış olacak.