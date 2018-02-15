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AKM'nin yıkımı için ruhsat verildi

AKM'nin yıkımı için ruhsat verildi

Beyoğlu Belediyesi, Taksim'de bulunan Atatürk Kültür Merkezi'nin yıkımı için gerekli izni verdi.

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Eklenme Tarihi: 15-02-2018 16:40 - Güncelleme: 15-02-2018 16:40

Yeni Yapı-TACA İnşaat Sanayi ve Ticaret Ortak Girişimi tarafından Taksim'de bulunan Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) yıkılması için karar verilmesi amacıyla Beyoğlu Belediyesine başvuruldu. 

Başvuruda, ada, parsel, kapı numarası ve adresi yazılı yapının yıkımı sırasında, komşu binaların cinsi tespit edilerek zarar görmemeleri için gerekli tüm önlemlerin alınacağı belirtilerek, "Yol cepheleri taşıt ve yaya trafiğini engellemeyecek şekilde tahta perde ile çevrilecektir. Yıkım esnasında su kullanılarak tozların çevreye zarar vermesi önlenecektir. Yıkımdan çıkacak molozlar tümüyle kaldırılacaktır. Bu şartları uygulayacağımı taahhüt ediyor ve elektrik, su dahil her türlü sorumluluğu sonuçlarıyla birlikte üstleniyorum." denildi.

Başvuruyu değerlendiren Beyoğlu Belediyesi, 13 Şubat'ta yıkım için gerekli izni verdi. "Yapı Yıkım İzin Belgesi"nde yıkılacak yerin adresi ve kime ait olduğu bilgisi yer aldı.

Teknik Başkan Yardımcısı İlhan Turan'ın imzasını taşıyan belgede "Adresi ve niteliği Teknik Uygulama Sorumlusu yazılı yapının gerekli bütün önlemler alınarak, komşu parsel ve yapılara zarar vermemek, temel ruhsatı imzalanmadıkça hafriyata başlamamak koşuluyla yıkılması için iş bu belge verilmiştir." denilerek yıkım ruhsatı verildi.

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