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Akıncı darbe davasında istenen cezalar belli oldu

Akıncı darbe davasında istenen cezalar belli oldu

Akıncı'da darbeyi yöneten sivil sanıklar Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş için 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

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Eklenme Tarihi: 21-01-2019 15:43 - Güncelleme: 21-01-2019 15:43

Akıncı Üssü davasında sanıkların, "anayasal düzeni ihlal", "vatandaşların şehit edilmesi", ve "cumhurbaşkanına suikast girişimi" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi.

Darbe girişimini Akıncı Üssü'nde sivillerle yöneten 16 asker için 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Akıncı'da darbeyi yöneten sivil sanıklar Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş için 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

Darbe girişimi sırasında hava trafiğini yöneten eski 141. Filo Komutanı yarbay Hakan Karakuş için 79 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi.

15 Temmuz'da Gölbaşı'ndaki Polis Havacılık Dairesi Başkanlığını vuran eski pilot yarbay Mustafa Azimetli için 79 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi.

TBMM, TÜRKSAT ve Polis Özel Harekat Başkanlığını bombalayan pilot Hüseyin Türk hakkında 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Savcı, 15 Temmuz'da TBMM'yi bombalayan eski pilot Hasan Hüsnü Balıkçı hakkında 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 21 Ocak 2019 16:18 İnşallah gün yüzüne çıkamazlar, vatana ihanetin bedeli olarak inşallah acı çekerek ölürler

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