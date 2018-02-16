Akılalmaz Olay! Kocası ve sevgilisini yatakta yakaladı

Vietnam'da kaydedilen görüntü hayrete düşürdü. Kocasından şüphelenen kadın, bunu öğrenmek için durumun peşinden gidiyor ve o anları yayınlıyor. Sosyal medyada de yayılan görüntülerde kocasını yatakta basan kadın şüphesinde haklı olduğunu gözler önüne seriyor. Hazırlıklı bir şekilde yatak odasına giren öfkeli kadın, o anlarda yaşanan her şeyi de bir arkadaşı tarafından videoya alınmasını sağlıyor. Kocası ve kocasının sevgilisi bir anda neye uğradığını şaşırırken orada kavga başlıyor. Öfkeli karısını sevgilisinin elinden almaya çalışan adama da, kadının yanındaki kişiler engel oluyor. İşte o olay görüntü.

(Ulusal yayın yapan internethaber.com sanal ortamda haberciliğe başlayan ilk haber sitelerinden biridir. Türkiye'nin tanığı pek çok isim yazar kadrosunda yer almakta. Okur yorumlarının yanı sıra açık görüş köşesinden mesleki yazılara ve blog yazarlarına yer vermektedir. Açık görüşte 20'ye yakın uzman yazar olarak yer almaktadır. 60 kişilik bir haber kadrosuna sahip olan internethaber.com, 2000 yılında İnternethaber Yayın Grubu adı altında faaliyete başladı. İstanbul Beşiktaş'ta ofisi bulunan İnternethaber Yayın Grubu bünyesinde tematik özellikli 12 site yer almaktadır. 24 saat kesintisiz haber yayını yapan internethaber sitesinde güncel haberler ile birlikte, politika, sağlık, magazin, spor, memur ve eğitim ile son dakika haberleri yer alıyor.)