Akhisar'da kız isteme kavgası ölümle bitti

Manisa’nın Akhisar ilçesinde kız isteme meselesi nedeniyle iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

Olay, bugün saat 15.30 sıralarında Hacıishak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki arasında kız isteme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Kavga da silahlı kavgaya dönüşünce İzmir'den kız istemek için gelen 38 yaşında Bayram Karakısa hayatını kaybetti, Ahmet Kuyumcu ise ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı Ahmet Kuyumcu hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli Muhammet G. ise silahı ile birlikte Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğünün yaptığı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.