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Akdeniz'de alarm! TSK harekete geçti

Akdeniz'de alarm! TSK harekete geçti

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Esed bahanesiyle Doğu Akdeniz’e yerleşmeye çalışan ABD, İngiliz ve Fransız donanmasıyla, provokasyonlarını arttıran Atina’ya karşı önemli bir adım attı. 2 denizaltı ve en az 12 savaş gemisi bölgeye yönlendirilirken, denizlerdeki hareketlilik 7/24 izlemeye alındı.

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Eklenme Tarihi: 16-04-2018 09:24 - Güncelleme: 16-04-2018 09:24

Suriye'de Esed'i bahane eden birçok ülke, enerji koridorunun tam göbeğindeki Doğu Akdeniz'e yığınak yapıyor. Gelişmeleri dikkatle izleyen Türkiye ise sınırlarının dibinde yürütülen faaliyetleri adım adım takip ediyor. Deniz Kuvvetleri hem tansiyonun yükseldiği Doğu Akdeniz’de hem de Ege’de tam teyakkuz haline geçti. Türk Donanması, kıta sahanlığında bir oldu-bittiye izin vermemek için bölgede en az 14 gemiyle 7/24 seyir halinde.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ ile mücadelede Fetömetre olarak bilinen ciddi tedbirleri devreye sokan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, bir yandan da Türkiye'nin denizlerdeki milli hak ve menfaatlerinin korunması için ciddi başarılara imza atıyor. Önleyici tedbirler kapsamında 15 Temmuz'dan bu yana, kronikleşmiş uluslararası güvenlik sorunlarının bulunduğu Doğu Akdeniz'de ve Ege'de ciddi başarılar gerçekleştiren Donanma, son olaylar karşısında artan risk algılarına karşı da teyakkuz seviyesini artırdı. Korvet, fırkateyn, denizaltı ve hücumbotlarıyla Türk Donanması hem Ege'de Yunan tehdidine karşı hem de Doğu Akdeniz'de yükselen güvenlik riskine karşı her türlü önlemi aldı.

GEREKEN CEVAP VERİLİYOR: Doğu Akdeniz enerji havzasında, Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan hak ve menfaatlerinin korunması adına daha önceki dönemlerde örneği görülmeyen görevler icra edildi. Kısa bir süre önce İtalyan doğalgaz arama gemisini KKTC münhasır ekonomik bölge kıta sahanlığına yaklaştırmayan Deniz Kuvvetleri, deniz yetki alanında izinsiz faaliyet icra etmek isteyen araştırma gemileri ve platformlara karşı da gerekli reaksiyonları vakit geçirmeksizin gösteriyor. Başta Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi olmak üzere Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarının paylaşımı konusunda Türkiye'yi yok sayan anlayışın boşa çıkarılması için Akdeniz'deki Deniz Kuvvetleri varlığı güçlü bir şekilde devam ediyor.

EN AZ 14 GEMİ SEYİRDE

ABD, İngiltere ve Fransa'nın önceki gece Suriye'ye yönelik operasyonu, sonrasında artması beklenen savaş gemileri sayısıyla hayli ısınan Doğu Akdeniz'de, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı atılan her adımı takip ediyor. Bölgede en az 14 gemi artırılmış tedbirlerle seyir halinde. Doğu Akdeniz'de Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait 2 ila 3 fırkateyn ile 2 ila 3 korvet, bir ila 2 denizaltı, 2 ila 3 hücumbot ve 6 ila 7 karakol gemisi bulunuyor. Halen Deniz Kuvvetleri yetki alanında anormal bir durum bulunmamakla birlikte teyakkuz hali sürüyor.

HER YERDE GÖREVDE

Nisan ayı içinde 27 parça savaş gemisiyle Karadeniz boyunca Deniz Yıldızı-2018 tatbikatını icra eden Türk Deniz Kuvvetleri aynı anda Ege ve Akdeniz’de de 14 savaş gemisiyle tatbikat ve eğitim için eşzamanlı sefere çıktı. Barbaros’un torunları, ayrıca NATO görevlerine de aktif katılım sergiliyor. Hint Okyanusu’nda deniz haydutluğuyla mücadele harekâtına 1 fırkayken ile iştirak edilirken, Arap Denizi, Hint Okyanusu ve Kızıldeniz’deki uluslararası harekâtlar, Atlantik Okyanusu, Kuzey Denizi ve Baltık Denizi’nde icra edilen NATO ve uluslararası tatbikatlara da aktif katılım sergileniyor. Deniz Kuvvetleri, sadece denizlerde değil, seçkin birlikleri olan Sualtı Taarruz (SAT) komandoları, Sualtı Savunma (SAS) timleri ve Deniz Piyade Birlikleri ile Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekâtları ile karada da büyük başarılara imza attı.

EGE'DE HAZIRIZ

Ege Denizi'nde Yunanistan'ın geçmişten gelen 'Megola Idea' hedefinin bir parçası olan sınırlarını genişletme temelli yaklaşımına karşı da Deniz Kuvvetleri her an hazırlıklı durumda. Yunanistan'ın son dönemde Türkiye'nin zayıf düştüğü düşüncesiyle durumu fırsata çevirme yönündeki teşebbüsleri, Donanma'nın Ege'de yürüttüğü faaliyetler sonucu boşa çıkarılmış durumda. Son olarak Ocak 2018'de Yunan Savunma Bakanı'nı taşıyan Yunan gemilerinin Türk toprağı olan Kardak kayalıklarına yaklaşması Türk donanmasınca engellenmiş ve Yunan Bakan Kammenos'un siyasi şov yapmasının önüne geçilmişti. Ege'de Suriye savaşının getirdiği düzensiz göç sorunuyla mücadele kapsamında da Türk Deniz Kuvvetleri önemli görevler icra ediyor. Alınan tedbirler ve düzensiz göçün son yılların en düşük seviyesine indirilmesine sağlanan katkı dolayısıyla NATO'nun bu bölgede başlattığı harekât da gereksiz ve sonlandırılması gereken bir misyon haline gelmiş durumda.

ANADOLU GÜÇ KATACAK

Türkiye, 2021 yılında yapımı tamamlanacak TCG ANADOLU uçak gemisiyle denizlerdeki gücünü taçlandırmaya hazırlanıyor. 231 metre boyundaki TCG ANADOLU, Donanma'nın amiral gemisi olacak. Devasa boyuttaki çıkarma gemisiyle istenildiği zaman uzak coğrafyaya kapsamlı askeri güç takviyesi mümkün olacak.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • MİSAFİR 16 Nisan 2018 10:08 ATİNADA FIRSATÇI ALÇAK KOMŞULUKTAN ANLAMIYOR TOKADI YEMİYENE KADAR RAHAT ETMEYECEK ÖYLE GÖRÜNÜYOR

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