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Akdağ'dan Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisi'ne çağrı

Akdağ'dan Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisi'ne çağrı

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisi'ni AK Parti-MHP arasında gerçekleşen seçim ittifakına katılmaya çağırdı.

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Eklenme Tarihi: 24-02-2018 15:41 - Güncelleme: 24-02-2018 15:41

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Bugün AK Parti ile MHP arasında gerçekleşen ittifaka diğer partilerin de bir şekilde katılması mümkün olabilir, Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu ifade ettiler. Aslında doğrusu biz hem Büyük Birlik Partisi'nden (BBP) hem de Saadet Partisi'nden bu hususta ortak tavır bekliyoruz" dedi.

Recep Akdağ, Erzurum Valiliğinde gazetecilere AK Parti-MHP ittifakını değerlendirdi.  Akdağ, bu ittifakı "mükemmel" olarak tanımladı. Toplumun belli alanlarda bir araya gelmesinin çok önemli olduğuna işaret eden Akdağ, şunları kaydetti:

ORTAK TAVIR BEKLİYORUZ: "15 Temmuz, bunun önemini bize gösterdi. Afrin meselesine bakıyoruz, Zeytin Dalı Harekatı'nda bütün toplum bir araya gelebiliyor. Dolayısıyla evet, partiler farklı farklı olabilir ama birbirine yakın düşünceleri olan, özellikle belli konularda mutabık kalmış partilerin ittifak yapması, milli iradenin Meclis'e yansımasını daha da güçlendirecektir. Bugün AK Parti ile MHP arasında gerçekleşen ittifaka diğer partilerin de bir şekilde katılması mümkün olabilir, Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu ifade ettiler. Aslında doğrusu biz hem BBP'den hem de Saadet Partisi'nden bu hususta ortak tavır bekliyoruz. Bunun şekli nasıl olur, bu, teknik bir meseledir, bunu zaten hukukçular çalışıyor, tartışıyor."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • kundemacı 24 Şubat 2018 16:29 Sayın Bakan yanlış kurumlara çağrıda buluyor; çağrı yapması gerekenler, yıllarca çözüm süreci adı altında destek verdikleri kişiler veya kurumlardır.

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