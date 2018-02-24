Akdağ'dan Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisi'ne çağrı

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Bugün AK Parti ile MHP arasında gerçekleşen ittifaka diğer partilerin de bir şekilde katılması mümkün olabilir, Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu ifade ettiler. Aslında doğrusu biz hem Büyük Birlik Partisi'nden (BBP) hem de Saadet Partisi'nden bu hususta ortak tavır bekliyoruz" dedi.



Recep Akdağ, Erzurum Valiliğinde gazetecilere AK Parti-MHP ittifakını değerlendirdi. Akdağ, bu ittifakı "mükemmel" olarak tanımladı. Toplumun belli alanlarda bir araya gelmesinin çok önemli olduğuna işaret eden Akdağ, şunları kaydetti:

ORTAK TAVIR BEKLİYORUZ: "15 Temmuz, bunun önemini bize gösterdi. Afrin meselesine bakıyoruz, Zeytin Dalı Harekatı'nda bütün toplum bir araya gelebiliyor. Dolayısıyla evet, partiler farklı farklı olabilir ama birbirine yakın düşünceleri olan, özellikle belli konularda mutabık kalmış partilerin ittifak yapması, milli iradenin Meclis'e yansımasını daha da güçlendirecektir. Bugün AK Parti ile MHP arasında gerçekleşen ittifaka diğer partilerin de bir şekilde katılması mümkün olabilir, Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu ifade ettiler. Aslında doğrusu biz hem BBP'den hem de Saadet Partisi'nden bu hususta ortak tavır bekliyoruz. Bunun şekli nasıl olur, bu, teknik bir meseledir, bunu zaten hukukçular çalışıyor, tartışıyor."

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