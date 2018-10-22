Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ateş Serbest 2018 faaliyetinin "seçkin gözlemci günü"nün tamamlanmasının ardından konuştu. Akar, hem siyasi, ekonomik, hem de teknolojik ve askeri bakımdan çok çeşitli gelişmelerin, yeniliklerin, değişimlerin yaşandığı bir dönemden geçildiğini belirtti.

HEM KÜRESEL HEM DE BÖLGESEL

Bakan Akar, "Bu durum küresel ve bölgesel güvenlik ve istikrar sorununu da maalesef beraberinde getirmektedir. Belirsizlik, risk ve tehditlerle dolu böyle bir coğrafyada ülkemizin ve milletimizin güvenliğinin sağlanması her an harekata hazır, etkin, caydırıcı ve saygın bir orduyla mümkündür" diye konuştu.

ORDU DOSTA GÜVEN DÜŞMANA KORKU VERİYOR

Bakan Akar, 15 Temmuz'a rağmen Türk Silahlı Kuvvetlerinin donanımı, disiplini yüksek, görev bilincine sahip, iyi yetişmiş, nitelikli personeliyle görev ve sorumluluklarını yerine getirebilecek güce sahip olduğunu kaydederek, “Bu haliyle ordumuz dosta güven, düşmana yani hainlere korku vermeye devam edecektir" şeklinde konuştu.

“450 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ”

TSK'nın başta FETÖ, PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere hür türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürdüğünü dile getiren Akar, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Bölücü terör örgütünü tamamen bitirmek maksadıyla kararlılıkla sürdürdüğümüz bu operasyonlarda bu zamana kadar 'girilemez' denilen yerlere girilmiş, 'ulaşılamaz' denilen yerlere ulaşılmıştır. Sadece son 2 ayda yurt içi ve sınır ötesinde kara ve hava kuvvetlerimizin yaptığı operasyonlarda elebaşları da dahil olmak üzere yaklaşık 450 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bundan sonra da gece-gündüz, yaz-kış, dağ-bayır demeden her taşın altına bakılacak, her mağaraya girilecek teröristler bulunup mutlaka etkisiz hale getirilecektir. Terör bitmeden durmak yok."

“HERKES HESABINI BUNA GÖRE YAPSIN"

Kıbrıs'ta, Ege'de ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye rağmen atılacak hiçbir adıma ve oldubittiye asla müsaade edilmeyeceğinin altını çizen Akar, “Ege ve Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'nin yer almadığı bir projenin yaşama şansı olmadığını herkes bilmeli ve bölgeyi tehlikeye atacak provokasyondan herkes vazgeçmeli, kaçınmalıdır. Milletimizin bağrından çıkan ve aynı zamanda Peygamber Ocağı da olarak bilinen Silahlı Kuvvetlerimiz Ege'de, Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve KKTC'nin hak ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs adasında uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın, herkes hesabını buna göre yapsın" ifadelerini kullandı.

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Münbiç ve İdlib'teki faaliyetlerin kararlılıkla devam ettiğini kaydeden Bakan Akar, “Türk Silahlı Kuvvetleri binlerce yılık şanlı tarihimizden süzülüp gelen köklü gelenekleri ve bu anlayışıyla anayasa çerçevesinde ve yasalar doğrultusunda milletinin emrinde, görevinin başındadır" dedi.