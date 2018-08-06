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AK Partili Yazıcı'dan idam uyarısı! Çok acı olaylar yaşanır

AK Partili Yazıcı'dan idam uyarısı! Çok acı olaylar yaşanır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, idamla ilgili; ''Yargılama süreçlerinin kaliteli olması lazım. Yoksa çok acı olayları yaşamak kaçınılmaz olur. Toplumda talep varsa siyaset duyarsız kalamaz'' açıklamasında bulundu.

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Eklenme Tarihi: 06-08-2018 13:21 - Güncelleme: 06-08-2018 13:21

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İdam Meclis'ten geçtiği anda onaylarım" ifadesiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Yazıcı, Erdoğan'ın bu ifadesiyle güçler ayrılığına dikkat çektiğini belirtti.

NTV canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulunan Yazıcı, kamuoyunda bir süredir tartışılan 'idam cezası talebi' ile ilgili olarak da konuştu. Yazıcı'nın konuşmasından satır başları; 

İDAM TEKLİFİ GELECEK Mİ: Bu çok boyutlu bir konu. Genel Başkanımızın söylemini çok değerli buluyorum. Bu tür düzenleme bir yasayla olması mümkün değil. Bir anayasa değişikliği gerekiyor. Anayasa değişikliği de 401 gerektiriyor. Bizim sayımız yeterli değil. Diğer partiler ne der bunları zaman içerisinde göreceğiz. Avrupa Birliği'yle müzakere sürecimiz var. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni imzalamışız. Ayrıca Birleşmiş Milletler üye ülkelerinin imzaladığı Siyasi Haklar Sözleşmesi var. Ama ne olursa olsun yasalar yerlidir, millidir.

ÇOK ACI OLAYLAR YAŞAMAK KAÇINILMAZ OLUR: Yasaların kaynağı toplumdaki kurallardır. Onu saygın hale getiren toplumdaki algıdır. Toplumda talep varsa, siyaset duyarsız kalamaz.İdam cezası geriye dönüşü olmayan bir cezadır. İdam cezasının uygulandığı ülkenin yargılama faaliyetlerinin çok özgür ve çok kaliteli olmalıdır. Yargının üretiği şey adalettir. Yargının ürettiği toplumda karşılık bulmuyorsa, yargılama faaliyetlerinde bir sorun var demektir. Yargılama süreçlerinin kaliteli olması lazım. Yoksa çok acı olayları yaşamak kaçınılmaz olur. Toplumda talep varsa siyaset duyarsız kalamaz.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ: 5-6 maddelik bir değişiklik olacak. Çelişen bazı maddeleri değiştireceğiz. Teknik bir düzenleme olacak. Kurumsal olarak getirdiğimiz şeylerden biri koalisyon bölümünü kaldırıyoruz. Tüzüğe bir ittifak düzenlemesi ekliyoruz. 50 kişilik MKYK'da en iyisini yapmaya çalışacağız. Genel Başkan Vekilliği parti içinde olmaya devam edecek. 

YEREL SEÇİM HAZIRLIĞI: Yerel seçim kampanyası seçim süreciyle başlar. Bizim siyasi pratiğimizde bir seçim biter diğer seçimin hazırlıkları başlar. Bizim Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı statümüz var. Bütün yerel yönetimlerin dosyalaması yapılıyor. Performans değerlendirmesi yapılıyor. Bunlar gizli değil.Üç dönem kuralını biz hiçbir zaman kaldırmadık. Belediye başkanları için de bu dönem kuralı geçerlidir. Ola ki üç dönem görev yapmış birini yeniden aday göstermede yarar varsa MKYK karar çıkartabilir. 

DESTİCİ'NİN AÇIKLAMALARI: Anayasa değişikliği teklifi vermek için belli bir sayıda imza gerekir. O arkadaşımız neden öyle dedi anlamıyorum. 

TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ: Marjinallerin etkin olduğu ülkelerde yönetim sapmaları yaşanır. Amerika gibi büyük bir ülkede marjinaller etkin hale gelirse burada eksen sapması olur, akıl tutulması olur. ABD her yerde insan haklarının, hukukun üstünlüğünün altını çizer. Bu tür konular ülkeler arasında konuşulur dışa aktarılırken dil tehdit düzeyine varmaz. Hiçbir ülke Türkiye'yi tehdit edemez. Papaz'la ilgili işlemi yapan bağımsız tarafsız Türk yargısı. Daha duyarlı olmaları gerekir. Brunson'ın suçsuz olduğu iddiası doğru değil. Evanjelistler son derece etkin. İdeolojik bağnazlık içerisinde hareket edenlerin gözleri kördür. ABD'li bakanların mal varlıklarının durdurulmasının bir pratiği yok bizde. Nasıl yapılacağına dair kesin bir şey söyleyemeyeğim. 

ASKERLİKTE YENİ DÜZENLEME: Hemen hemen üç dört yılda bir bedelli askerlik Türkiye'nin gündemine geliyor. Askere alma ihtiyacımız yılda en fazla 350 bin kişi dolayısıyla biz bu gençleri askere alamıyoruz. Bu sorunu askerlik düzenlemesi yaparak aşmayı hedefliyoruz. Bedelli askerliğin gündeme gelmeyeceği bir askere alma üzerinde bakanlığımız çalışma yapıyor.

Mustafa Destici'den son dakika idam açıklaması!

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR25 YORUM

  • Erdal 06 Ağustos 2018 14:25 Başkanımızın dediği de yaptığı da vicdana uygundur. Benim babamı öldüreni ya devlet kıssas yapıp öldürecek yapmazsa ben öldürürüm.Olması gereken budur.Adam vuracak kıracak öldürecek sonra cezaevinde ekmek elden su gölden yaşayacak.Yok öyle yağma.Çekeceği ceza da aynı olmalıdır.

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