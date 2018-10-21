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AK Partili Rumeysa Kadak emekli mi oluyor?

AK Partili Rumeysa Kadak emekli mi oluyor?

Emeklilikte yaşa takılanların durumunu kullanmak isteyenler sosyal medya üzerinden AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak emekli oluyor yalanını uydurdu. TBMM'ye müracaat eden Kadak, ‘Ne zaman emekli olacağım' diye sordu ve TBMM'nin yanıtını paylaşarak tepkilere yanıt verdi.

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Eklenme Tarihi: 21-10-2018 15:05 - Güncelleme: 21-10-2018 15:05

Emeklilikte yaşa takılanlar arasında, TBMM’nin en genç Milletvekili AK Partili Rümeysa Kadak da yer aldı. Meclis Başkanlığı da Kadak'ın 65 yaşında emekli olacağı cevabını verdi. Bu cevabı takipçileriyle paylaşan genç vekil, “Size kötü bir haberim var; iki yıl sonra emekli olamıyorum” dedi.

EYT tartışması 2 yıl milletvekilliği yaptıktan sonra emekliliği hak edenlerin durumunu da gündeme getirdi. Binlerce kişi AK Partili Rümeysa Kadak'ın anne-babasıyla milletvekili rozeti takılırken çekilmiş fotoğrafının altına, “Adı: Rumeysa Kadak, Yaşı: 22. Kendisi Türkiye'nin en genç milletvekili. 24 Haziran 2020 tarihinde sadece 24 yaşında emekliliğe hak kazanacak. Ama o hiçbir zaman ‘bu millete kambur' olmayacak. Reis öyle diyor” diye yazdı.

EMEKLİ OLAMIYORUM

Kadak ise bu eleştirileri yanıtladı ve “Adım: Rumeysa Kadak Yaşım: 22. 65 yaşında emekli olacağım. 2 yıl sonra emekli olamıyorum. Biliyorum, 24 yaşında emekli olmamamı dileyenleriniz vardı. Fakat 65'i beklemem gerek.” dedi. AK Partili vekil, Milletvekili Hizmetleri Başkanı Ahmet Yurtman'ın kendisine gönderdiği emekliliğiyle ilgili şu bilgi notunu da paylaştı:

PRİM VE YAŞ ŞARTI TAMAMLANIRSA...Bilgi notunda “5510 sayılı kanunun 43. Maddesine göre en az 2 yıl milletvekilliğinde bulunup bu süre içerisinde Başbakanlık Müsteşarına endeksli prim ödenmesi şartının yanında, kanunun 28. Maddesinde belirtilen prim ödeme ve yaş şartının tamamlanması halinde milletvekili statüsünde emekli olunabilmektedir. Yapılan incelemede doğum tarihiniz itibariyle 65 yaşını dolduracağınız 17.05.2061 tarihinden seçimlerin normal süresinde yapılacağı dikkate alınarak hak edeceğiniz fiili hizmet zammı süresi düşüldükten sonra 15.03.2060 tarihinde emekli aylığı bağlanabileceği anlaşılmıştır” denildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • cem 21 Ekim 2018 15:55 simdiden cok yormuslar yasin vekilimizi...birat dinlensin artik..

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