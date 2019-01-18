AK Partili Mehmet Fatih Güven'den olay yorum! Bizi kazığa oturtacaklar

KAHRAMANMARAŞ 'ta MHP'yi ziyarete giden AK Partili Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, "Türkiye genelinde yüzde 52'nin altına düşersek tahmin ediyorum ki bizi darağacına çekip kazığa oturtacaklar” ifadesini kullandı.

AK Parti ile MHP, 31 Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçimler için Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde de birlikte seçime gitme kararı aldı. AK Parti teşkilatı bu kararı kutlamak için diğer ittifak ortağı MHP'ye ziyarete gitti.

Oda TV'de yer alan habere göre, ziyarette konuşan AK Partili Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, şunları söyledi:

YÜZDE 52'NİN ALTINA DÜŞERSEK...''Cumhur İttifakı olarak Türkiye genelinde yüzde 52'nin altına düşmememiz lazım. Yüzde 52'nin altına düştüğümüz zaman tahmin ediyorum ki hepimizi darağacına çekerler, kazığa oturturlar. Bu yüzden milli ve manevi unsurlar olarak, birbirine benzeyen unsurlar olarak. İnşallah büyüklerimiz karar verdi, yola çıktık, bu yolun neferi olarak çalışacağı''

Güven'in açıklamaları sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekti.