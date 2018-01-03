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AK Parti'li Elitaş'tan Abdullah Gül'e: Ailenin bir parçasıysan...

AK Parti'li Elitaş'tan Abdullah Gül'e: Ailenin bir parçasıysan...

AK Parti Grup Başkanvekili, önceki Mustafa Elitaş, KHK düzenlemesini eleştiren Abdullah Gül'e "Ailenin bir parçasıysan ortalıkta konuşmayacaksın" diye tepki gösterdi.

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Eklenme Tarihi: 03-01-2018 09:32 - Güncelleme: 03-01-2018 09:32

AK Parti Grup Başkanvekili, önceki Mustafa Elitaş, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ilgili açıklamalarına ilişkin olarak isim vermeden 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü eleştirirken, "Dostlarımız da maalesef artık televizyon, sosyal medya yoluyla bizimle haberleşmeye başlıyorlar. Evin içindeki bir meseleyi, ailenin parçasıysan, ailenin bir üyesiysen, aile ile ilgili meseleyi ortaklıkta konuşmayacaksın" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, memleketi Kayseri’de partisinin Sarız ilçesinde ilçe merkezini ziyareti sırasında açıklamalarda bulundu.

'SURİYE’DE İRAN’DA VE IRAK’TA TERÖRİST DEVLETLER İSTEMİYORUZ': Mustafa Elitaş ,Suriye, Irak ve İran'daki son gelişmeleri değerlendirirken, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın yangın yeri olduğunu anlatırken, şöyle dedi:

"Birkaç gündür İran’da bazı hadiseler oluyor. Ne oldu, sebebi, nereden çıktığı belirsiz. 'Yumurtaya zam yapmışlar' diye çıkan bir söylenti ile 'Gezi olaylarında' olduğu gibi 9 tane ağacın yer değiştirilmesi, ömrü bitmiş 3 ağacın kesilmesinden dolayı tüm Türkiye’yi yangın yerine çevirdikleri gibi İran’da da farklı işler yapmaya çalışıyorlar. Biz diyoruz ki bulunduğumuz coğrafyada bütün ülkelerin toprak bütünlüğünü herkes saygı duymalı korumalı. Suriye, Irak tek coğrafyada tek haritada bulunmalı. Orada başka devletler, terörist devletler istemiyoruz. Suriye’de de istemiyoruz. Biz hiçbir devletin din, ırk, mezhebine bakmıyoruz. Ama Türkiye için tehdit oluşturacak ne varsa o bizi rahatsız ediyor."

'AİLENİN BİR PARÇASIYSAN ORTALIKTA KONUŞMAK DOĞRU DEĞİL': Elitaş, daha sonra son KHK'nın ardından partilerine yönetilen eleştirilere yanıt verdi, hemşehrisi 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yaptığı açıklamaya isim vermeden tepkisini dile getirdi. Elitaş, şunları söyledi:

"Bakın fitne- fesat aldı başını gidiyor. Dostlarımız da maalesef artık televizyon yoluyla sosyal medya yoluyla bizimle haberleşmeye başlıyorlar. Gönül ister ki varsa bizimle ilgili yaptığımızla ilgili düzenleme; açarsınız konuşursunuz, 'Burada bir şey var, benim tereddütlerim var' diye ifade edersiniz. Evin içindeki bir meseleyi; ailenin parçasıysan, ailenin bir üyesiysen aileyle ilgili meseleyi ortaklıkta konuşmayacaksın. Bu doğru değil. Onu yapmamanız gerekir. O kanuna bir madde koyduk dedik ki; Bu ülkeyi hain FETÖ’culardan, Fethullahcı şahsiyetsizlerden kurtaran bu kahraman millet yarın bir dava ile karşı karşıya kalamasın. Efendim Türk Silahlı Kuvvetlerin aracına hasar verdin, gittin şunu taciz ettin, yumruk vurdun, darbeyi engelledin diye bir davayla karşılaşmasın' diye üniformalı olan resmi görevli kişilerin yanında o gün 15 ve 16 Temmuz tarihinde darbeyi engellemek için çalışan kahramanların yaptıkları icraatın sorumluluktan kurtaran bir düzenlemeyi yaptık. Ama kalktılar bunu farklı yönlere götürdüler. Arkadaşlar o yaptığımız düzenlemede açık ve net herhangi bir sıkıntı yok.”

'ANLAYAN ANLAR': Merkez Kocasinan ve Melikgazi il danışma kurulu toplantılarında da benzer konuşmalarda bulunan Elitaş, gazetecilerin "Sarız ve diğer ilçelerdeki konuşmalarınızdaki eleştirilerin hedefi 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül mü?" sorusuna, ''Anlayan, anlar. Kim üstüne alırsa" yanıtını verdi.

ELİTAŞ, GÜL'Ü DAHA ÖNCE DE ELEŞTİRMİŞTİ: AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 4 Mayıs'ta  2017'de de hemşehrisi Abdullah Gül'e, eleştirilerde bulunmuştu. Elitaş, "Sayın Gül ile ilgili çeşitli spekülasyonlar yapılıyor. Sayın Gül’ün bu spekülasyonları behemahal bitirmesi gerekir. Sayın Gül net olmadığından dolayı da böyle sorularla karşılaşıyor. Eğer rahatsızsa böyle sorulardan net bir şekilde cevabını vermesi gerekir. Yok rahatsız değilse, cevapsız bıraktığı takdirde herkes bu soruyu her zaman sorma ve bununla da muhatap olmakla karşı karşıya kalacaktır ama benim tanıdığım Sayın Gül, buna net bir cevap vermelidir” demişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 03 Ocak 2018 10:28 Elitaş... Abdullah GÜL, başlangıçta yola doğru çıkıp da yanlışa yönelmiş bir ailenin bir parçası değil ve olamaz da...Sen "eğriye, doğru!" dediğin gün, o ailede kalanın derhal çıkmasını ve uzaklaşmasını,öncesinden durumu görüp de uzaklaşanın asla yaklaşmamasını,katılmayı düşünenin de bir daha düşünmesini öneririm!

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