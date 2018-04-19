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AK Parti'den yeni açıklama: Yetki KHK'sı çıkarabiliriz

AK Parti'den yeni açıklama: Yetki KHK'sı çıkarabiliriz

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, uyum yasası çalışmaları ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Uyum yasasının çıkması için yeterli süre var. Ancak ihtiyaç duyulursa yetki KHK'sı var. Ekstra konulara gerek kalmayacağını düşünüyorum' dedi.

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Eklenme Tarihi: 19-04-2018 11:25 - Güncelleme: 19-04-2018 11:25

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Genel Merkezi'nde verdiği kahvaltıya katılmadan önce açıklamalarda bulundu.

Turan uyum yasası çalışmalarının yetiştirileceğini belirterek, "Yeterli süre var. İhtiyaç olursa yetki KHK'sı var. Ekstra konulara gerek kalmaz. Milletimizi temiz bir seçime götüreceğiz. Uyum yasası çalışması ile ilgili yasa gelecek. Bazı düzenlemelere ilişkin yapmamız gerekenler var. YSK seçimle ilgili boşlukları doldurmakla mükelleftir. Büyük kongre tarihimizi parti sözcümüz açıklayacaktır. Takvim sıkışık. Değerlendirip karar vereceğiz. Eylül sonuna kadar sıkışık bir kongre yapacağız. Seçim yetkisinin hemen YSK'da olmasını istiyoruz. Bugünkü komisyonda görüşebiliriz." dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • fikret boduroğlu 19 Nisan 2018 11:41 meclis seçim kararı aldığı zaman YSK zaten kanunundan dolayı yetkilidir.amaYSK nin yetkileri de bellidir.YETKİ khk si ne demek.mecisin vermesi gereken kararları YSK ya aktarmak ise ,bu olmaz.

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