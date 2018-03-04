  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

AK Parti'den erken seçim açıklaması

AK Parti'den erken seçim açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, "Erken seçim yok, seçim zamanında olacak. AK Parti her zaman seçimleri zamanında yaptı. Kim ne derse desin, seçimler zamanında yapılacak." dedi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 03-03-2018 22:07 - Güncelleme: 04-03-2018 00:18

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, partisinin Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen Amasya Danışma Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 2019 Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi seçimlerinin zamanında yapılacağını söyledi. Bu seçimlerde erken çıkanın yol alacağını belirten Bostancı, "Erken seçim yok, seçim zamanında olacak. AK Parti her zaman seçimleri zamanında yaptı. Kim ne derse desin, seçimler zamanında yapılacak." diye konuştu. 

Seçimlerde Türk milletini en yüksek gönül, en yüksek vicdan, en yüksek siyaset paydasında birleştirmeyi amaçladıklarını dile getiren Bostancı, Türkiye'nin inşasını vatandaşlarla birlikte yapmak istediklerini kaydetti. 

- "GÖRECEKSİNİZ, CHP DE İTTİFAK YAPACAK" 

Bostancı, AK Parti'nin "ittifak yapın" çağrısını CHP'nin "ahlaksız teklif" olarak değerlendirdiğini anlatarak, şöyle devam etti: 

"İttifak meselesi gündeme geldiğinde, çıktı CHP'nin sözcülerinden birisi, 'Bize ahlaksız teklife bulunuluyor' dedi. Ne teklifinde bulunduk? 'Siz de ittifak kurun' dedik. Bunun neresi ahlaksızlık. Bir ittifak kurduklarında bu bir ahlaksızlıksa bunun cevabını verecek olan müttefikleridir. Kiminle yan yana gelirse ahlaksız bir durum oluyor, kiminle beraber ittifak kurarsa bu bir ahlaksızlık sayılıyor? Öyle laf olur mu?" 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 48,5 "hayır" cephesini sandığa götürmek için çaba gösterdiğini aktaran Bostancı, şunları söyledi: 

"CHP'nin oyu mu? Değil. Neyin çabasını gösteriyorsun? İttifak kurmanın. Ama adına 'ittifak' demiyorsun. Ne diyorsun? 'Peçeli ittifak' diyorsun, 'Mahcup bir ittifak' diyorsun. Biz de diyoruz ki bu tür lafların yüzüne peçe takmaya gerek yok. Birileriyle bir araya geleceksen, birlikte siyaset yapacaksan, 2019'a birlikte koşacaksan adını koyalım. Herkes kiminle beraber gidecekse Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için adını koysun, çatısını kursun ve gitsin. Dediğimiz bu. Millet de desin ki 'Bunlarla beraber olmanın siyasi sorumluluğunu yüklenmeye hazır'. Çünkü kiminle berabersen onunla beraber değerlendirilirsin. CHP hem birileriyle beraber yol yürümek hem de beni kimse görmesin istiyor ama göreceksiniz, onlar da ittifak yapacak, seçime birlikte girecekler." 

Toplantıya Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ünek, Merkez İlçe Başkanı Necmettin Topsakal ile partililer katıldı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN AK Parti'den erken seçim açıklaması haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 03 Mart 2018 23:43 ben bu ak parti secim kaybedecek hikayesini 15 senedir dinliyorum ben dinlemekten yoruldum adamlar söylemekten yorulmadı

    CEVAP YAZ 2 1
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık Haberleri
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro