AK Parti'den 'bedelli askerlik' için bir müjde daha!

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bedelli askerlikle ilgili yaptığı açıklamada, ''Hem kamuda hem de özel sektörde çalışanlar için düzenlemede izinli sayılacaklar diye şart koyduk. Burada çalışanlarımız celp dönemlerine müracaat eder ve askere giderse bunları izinli sayacaklar'' dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda konuştu.

Komisyonda kabul edildi: Bedelli askerlik 21 gün!

Muş, bedelli askerlik konusunda karşı karşıya kalınan yığılmadan dolayı bunun çözümü için teklifte bulunduklarını ifade ederek, kararların net olduğunu kaydetti.

Muş, bedelli askerlikle ilgili olarak temel eğitim konusunda, ''Hem kamuda hem de özel sektörde çalışanlar için düzenlemede izinli sayılacaklar diye şart koyduk. Burada çalışanlarımız celp dönemlerine müracaat eder ve askere giderse bunları izinli sayacaklar. 38 yaştan sonra gelenler için 2 bin euro, 38 yaş öncesi için bin euroyu, bunu eşitledik. 2 bin euro yaptık. Türkiye'de 15 bin TL'dir. Makul bir fiyatla bu mesele teklif edilmiştir. Askere gidenler izinli sayılacaktır'' dedi.