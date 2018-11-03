  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

AK Parti'de aday adaylığı ücreti belli oldu

AK Parti'de aday adaylığı ücreti belli oldu

Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için hazırlıklarını sürdüren AK Parti, aday adaylarından alınacak ücretleri belirledi

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 03-11-2018 17:45 - Güncelleme: 03-11-2018 17:45

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, dün yapılan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısında, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri ile ilgili alınan kararlara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Çelik, büyükşehir belediye başkanı aday adaylarından 10 bin TL, nüfusu 100 binin üzerinde olan il belediye başkanı aday adaylarından 5 bin TL, nüfusu 100 bin ve daha az olan il belediye başkanı aday adaylarından 3 bin TL alınacağını duyurdu.

Çelik, "Partimiz bütün seçim çevrelerinde seçime katılacaktır. Bütün seçim çevrelerinde Partimiz adaylarının tespiti ve sıralamasında 'Merkez Yoklaması' usulü uygulanacaktır.

SON BAŞVURU 3 ARALIK

Adaylık başvuruları; Belediye Başkanlıkları için 5 Kasım 2018 ile 12 Kasım 2018 tarihleri arasında, Belediye ve İl Genel Meclisi Üyelikleri için 5 Kasım 2018 ile 3 Aralık 2018 tarihleri arasında alınacaktır.

BAŞVURU BİZZAT YAPILACAK

Adaylık başvuruları; Büyükşehir ve İl Belediye Başkanlıkları için Genel Merkeze veya Genel Merkeze iletilmek üzere İl Başkanlıklarına, İlçe ve Belde Belediye Başkanlıkları için İl Başkanlıklarına veya İl Başkanlıklarına iletilmek üzere İlçe Başkanlıklarına, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi Üyelikleri için İlçe Başkanlıklarına bizzat yazılı olarak yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ADAY ADAYLARINDAN 10 BİN TL

Çelik, büyükşehir belediye başkanı aday adaylarından 10 bin TL, nüfusu 100 binin üzerinde olan il belediye başkanı aday adaylarından 5 bin TL, nüfusu 100 bin ve daha az olan il belediye başkanı aday adaylarından 3 bin TL, nüfusu 200 binden fazla olan ilçe belediye başkanı aday adaylarından 3 bin TL, nüfusu 50 binden 200 bine kadar olan ilçelerde ilçe belediye başkanı aday adaylarından 2 bin 500 TL, nüfusu 50 bin ve daha az olan ilçe belediye başkanı aday adaylarından bin 500 TL, belde belediye başkanı aday adaylarından bin TL, Büyükşehirlerdeki Belediye Meclisi üyesi aday adaylarından bin TL, İl Genel Meclisi üyesi ve Büyükşehir olmayan diğer illerin Belediye Meclisi üyesi aday adaylarından 500 TL aidat alınacağını bildirdi.

GENÇ, ENGELLİ VE KADINLARDAN DAHA AZ ÜCRET ALINACAK

Belirlenen aidatların, kadın ve genç aday adaylardan 1/2, engelli aday adaylarından 1/4 oranında alınacağını belirten Çelik, "31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimlerine ilişkin bütün iş ve işlemlerle ilgili olarak Merkez Karar ve Yönetim Kuruluna ait tüm yetkiler Merkez Yürütme Kurulu'na devredilmiştir" açıklamasında bulundu.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN AK Parti'de aday adaylığı ücreti belli oldu haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 03 Kasım 2018 18:35 paraya bak NEYE EL ATSALAR PARA

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro