AK Parti Sultangazi İlçe teşkilatı başkanlığına sürpriz isim!

AK Parti Sultangazi 4. Olağan kongresi Sahra Sultan Düğün Sarayı’nda yapıldı. AK Parti Sultangazi İlçe teşkilatı başkanlığına Avukat Abdurrahman Dursun seçildi.

AK Parti Sultangazi 4. Olağan kongresi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, AK Pari İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Milletvekilleri Şirin Ünal, Mustafa Şentop, Volkan Bozkır, Ekrem Erdem ve Hasan Turan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Suzan Dağlar Civan, İlçe Başkan adayı Av. Abdurrahman Dursun ve partililerin katılımıyla Sahra Sultan Düğün Sarayı’nda yapıldı. Kongrenin açılış konuşmasını yapan AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Suzan Dağlar Civan Abdurrahman Dursun’a görevinde başarılar diledi.

BAŞKAN DURSUN A TAKIMINI BELİRLEDİ

AK Parti Sultangazi 4. Olağan Kongresi ile ilçe başkanı seçilen Av. Abdurrahman Dursun, 37 kişilik yönetim kurulu listesinden 10 kişilik icra kurulunu bugün belirledi.Yürütme kurulu ve görev dağılımı şu şekilde;

Siyasi ve Hukuki İşler – Kemal Eyyüpoğlu

Teşkilat – Yılmaz Durmuş

Seçim İşleri – Av. Özlem Demir

Tanıtım ve Medya – Ayşegül Özyurt

Sosyal Politikalar – Ramazan Altan

Yerel Yönetimler – Fatih Sultan Mehmet Çiçek

Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler – Alihan Genç

Mali ve İdari İşler – Cemil Keskin

Ekonomi İşler – Mehmet Salih Ekinci

Sekreterya – Ömer Habat

ABDURRAHMAN DURSUN KİMDİR?

972 yılında Adıyaman’da doğan Abdurrahman Dursun ilk, orta ve lise öğrenimini Adıyaman’da tamamdı. Adıyaman İmam Hatip Lisesi’nden mezun olan Dursun, 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirerek, üniversite eğitimini tamamladı.

2006'DA SİYASETE GİRDİ

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığının 2006 yılında yapılan kongresinde İl Disiplin Kurulu Üyeliğine seçilen Dursun’un aktif siyaset hayatı da bu yılda başladı. 2009, 2012, 2015 yıllarında yapılan il kongrelerinde Ak Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu üyeliği görevine seçildi.

YEREL YÖNETİMLER BÖLGE BAŞKANLIĞI GÖREVİNDE BULUNDU

Bu süre içerisinde teşkilat, seçim işleri, siyasi ve hukuki işler komisyonlarında görev yapan Dursun, yerel yönetimler 2. bölge başkanlığı görevinde de bulundu. 7 Haziran ve 1 Kasım 2016 genel seçimlerinde, İstanbul 3. bölge seçim koordinasyon merkezi başkanlığını yürüten Dursun, İstanbul Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu Üyesi.

ADIYAMAN DERNEKLER FEDERASYONU BAŞKANI

Kurulda, Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı temsilcisi olarak bulunan Dursun, Birlik Vakfı Hukukçular Kulübü Başkanlığı yaptı. Halen Adıyaman Dernekler Federasyonu Başkanlığı ve Adıyamanlılar Vakfı Başkan Yardımcılığı görevlerine devam etmektedir. İlim Yayma Vakfı mensubu olan Dursun, İstanbul’da faaliyet gösteren çeşitli şirketlerde hukuk müşavirliği ve serbest avukatlık yapmaktadır. Dursun evli ve iki çocuk sahibidir.