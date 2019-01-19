AK Parti Samsun ilçe belediye başkan adaylarını Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen "AK Parti Samsun Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı"nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart 2019 seçimlerinde yarışacak Samsun'da AK Parti adaylarını anons ederek sahneye çağırdı. Bilindiği üzere Samsun Büşükşehir adayı Mustafa Demir daha önce açıklanmıştı.

İŞTE AK PARTİ SAMSUN İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

19 Mayıs: Osman Topaloğlu

Atakum: Zihni Şahin

Ayvacık: Halil Kalaycı

Bafra: Hamit Kılıç

Canik: İbrahim Sandıkçı

Çarşamba: Halit Doğan

Havza: Sabahattin Özdemir

İlkadım: Erdoğan Tok

Kavak: İbrahim Sarıcaoğlu

Salıpazarı: Halil Akgül

Ladik: Nurhan Yapıcı Özel

Tekeköy: Hasan Togar

Terme: Ali Kılıç

Vezirköprü: İbrahim Sadık Edis

ENANİYETİN EMRİNDEDİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kişisel hesaplarını şehrinin, partisinin, ülkesinin üzerinde tutan kişi bilin ki davasının değil enaniyetinin emrindedir." dedi.

FUTBOLCULAR İÇİN ANIT

Erdoğan, Samsun'da eski stadyumun yerine yapılacak millet bahçesine, 1989'daki kazada ölen Samsunsporlu futbolcular için anıt dikileceğini açıkladı.

İÇİMİZDEKİ BAZI GAFİLLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye ne zaman yükselişe geçmişse, ne zaman kendine büyük hedefler belirleyip oraya doğru yürümeye başlamışsa önüne hep tuzaklar döşenmiştir. Kimileri bilerek, kimileri bilmeyerek, içimizdeki gafillerden bazıları da bu oyunda figüranlık yapmıştır." diye konuştu.

BELEDİYECİLİK AK PARTİ'NİN İŞİ

Erdoğan, belediyeciliğin AK Parti'nin işi olduğunu belirterek, "Çünkü AK Parti, belediyelerdeki hizmetleriyle rüştünü ispatlamış bir kadro tarafından kurulmuş ve yönetilmiştir." ifadelerini kullandı.