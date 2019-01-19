AK Parti Samsun ilçe belediye başkan adaylarını Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen "AK Parti Samsun Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı"nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart 2019 seçimlerinde yarışacak Samsun'da AK Parti adaylarını anons ederek sahneye çağırdı. Bilindiği üzere Samsun Büşükşehir adayı Mustafa Demir daha önce açıklanmıştı.
İŞTE AK PARTİ SAMSUN İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
19 Mayıs: Osman Topaloğlu
Atakum: Zihni Şahin
Ayvacık: Halil Kalaycı
Bafra: Hamit Kılıç
Canik: İbrahim Sandıkçı
Çarşamba: Halit Doğan
Havza: Sabahattin Özdemir
İlkadım: Erdoğan Tok
Kavak: İbrahim Sarıcaoğlu
Salıpazarı: Halil Akgül
Ladik: Nurhan Yapıcı Özel
Tekeköy: Hasan Togar
Terme: Ali Kılıç
Vezirköprü: İbrahim Sadık Edis
ENANİYETİN EMRİNDEDİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kişisel hesaplarını şehrinin, partisinin, ülkesinin üzerinde tutan kişi bilin ki davasının değil enaniyetinin emrindedir." dedi.
FUTBOLCULAR İÇİN ANIT
Erdoğan, Samsun'da eski stadyumun yerine yapılacak millet bahçesine, 1989'daki kazada ölen Samsunsporlu futbolcular için anıt dikileceğini açıkladı.
İÇİMİZDEKİ BAZI GAFİLLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye ne zaman yükselişe geçmişse, ne zaman kendine büyük hedefler belirleyip oraya doğru yürümeye başlamışsa önüne hep tuzaklar döşenmiştir. Kimileri bilerek, kimileri bilmeyerek, içimizdeki gafillerden bazıları da bu oyunda figüranlık yapmıştır." diye konuştu.
BELEDİYECİLİK AK PARTİ'NİN İŞİ
Erdoğan, belediyeciliğin AK Parti'nin işi olduğunu belirterek, "Çünkü AK Parti, belediyelerdeki hizmetleriyle rüştünü ispatlamış bir kadro tarafından kurulmuş ve yönetilmiştir." ifadelerini kullandı.
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Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.DEVAMI »
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