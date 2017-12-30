AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık kapandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, gazetecilerin sorusu üzerine, "Allah razı olsun. Evet, uzun zamandır kapanmayı düşünüyordum. Yüce Rabbim nasip etti. Umre vazifemizi yaptık. Allah kabul etsin, inşallah. Gönlünde olan herkese nasip eylesin" dedi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Ferdi Durdu'nun aktardığı bilgilere göre, Başbakan Binali Yıldırım'ın Suudi Arabistan ziyaretinde yer alan ve daha sonra umreyi ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, umre dönüşü başörtüsü taktı.

UZUN ZAMANDIR KAPANMAYI DÜŞÜNÜYORDUM: Malatya'da partisinin Yeşilyurt İlçe Kongresi'ne katılan Çalık, gazetecilerin sorusu üzerine, "Allah razı olsun. Evet, uzun zamandır kapanmayı düşünüyordum. Yüce Rabbim nasip etti. Umre vazifemizi yaptık. Allah kabul etsin, inşallah. Gönlünde olan herkese nasip eylesin" cevabını verdi.

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde AK Parti Yeşilyurt 6. Olağan Kongresi düzenlendi. Kongreye Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci (sağda) ve AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Öznur Çalık (solda) ve Cevdet Yılmaz (ortada) katıldı.