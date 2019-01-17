AK Parti, Erdoğan fotoğrafıyla o akıma dahil oldu

AK Parti'nin Instagram hesabı, '10YearsChallenge' akımı kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 yıl arayla çocuklarla çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabındaki takipçilerinin beğenisine sundu.

AK Parti'nin Instagram hesabı üzerinden paylaşılan fotoğraflarına, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, dünden bugüne çocuklarla.#10YearsChallenge" notunu ekledi. Erdoğan'ın 10 yıl önceki fotoğrafıyla şuan ki fotoğrafına sosyal medya kullanıcıları kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve beğeni yaptı.