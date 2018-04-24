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AK Parti aday başvuru ücreti ne kadar? Formu ve başvuru yolu

AK Parti aday başvuru ücreti ne kadar? Formu ve başvuru yolu

AK Parti adaylık başvurularını 24 Nisan 2018 tarihi itibariyle başlattı. 24 Haziran 2018 seçimlerinde milletvekili aday adayı olmak için başvuru şartları ve formları parti sitesinden ilan edildi. AK Parti aday başvurularında istenen ücret erkek için 6 bin kadın için 3 bin lira. Milletvekili aday adaylığına başvurular bizzat olacak ve gereken belgeler de şu şekilde;

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Eklenme Tarihi: 24-04-2018 17:05 - Güncelleme: 24-04-2018 17:10

24 Haziran 2018 erken seçimleri için AK Parti'de milletvekili aday adaylığı başvuruları start aldı. Bugün başlayan AK Parti adaylık başvuruları 29 Nisan 2018 tarihinde bitecek. Peki AK Parti milletvekili adaylığı başvuruları nasıl yapılacak, başvuru formları nereden alınıp nereye teslim edilecek, başvuru formuna hangi belgeler eklenecek?

Bu konuda açıklama en yetkili isimden Mahir Ünal'dan geldi. Buna göre AK Parti'den milletvekili adaylık başvurusu doğrudan genel merkezdeki ilgili birime veya il başkanlıklarına elden teslim suretiyle yapılacak. Adaylık başvurusunda bulunan kimsenin AK Parti'ye üye olması zorunlu değil. Ancak bir başka partiye üyeyse o partiden istifasının noterli onayı gerekiyor.

AK PARTİ ADAYLIK ÜCRETİ : AK Parti milletvekili adaylık ücretini de ilan etti. Buna göre erkek milletvekili aday adaylarından 6 bin lira, kadın milletvekili aday adaylarından ise 3 bin lira alınacak. Ancak bu ücret 18-25 yaş arasındaki genç adaylar için. AK Parti engelli adaylardan ise 1000 lira özel aidat alıcak. 

BAŞVURU FORMU : AK Parti milletvekili aday adaylığı için başvuru formu parti il başkanlıklarından ve resmi sitesinden temin edilebilecek. Şu an AK Parti internet sitesine form yüklenmiş görünmüyor. Adaylık başuru formları bilgisayar ortamında veya el yazısı ile doldurularak, başvuru için istenen belgelereklenerek yetkili mercilere bizzat teslim edilecek. Yani başvurular posta ya da kargoyla gönderilemeyecek.

Başvuru aidatını yatırmayanların başvurusu işleme konulmayacak.. Adayın başvuru aidatını yatırdığına dair makbuzu forma eklemesi gerekiyor. Başvuru formları ilgili teşkilat kademesince “Gelen Evrak” kayıt defterine tarih ve sıra numarası verilmek suretiyle kaydedilecek ve aday başvurusunu yapana, başvurunun alındığına dair tarih ve sıra numarasını gösterir “Alındı Belgesi” imzalanıp mühürlenmek suretiyle verilecek.

BAŞVURUDA GEREKEN BELGELER :  1) Arşiv kayıtlı adli sicil belgesi (Milletvekili adaylığı için olduğu belirtilecek ve Adliyeden alınacak),

 2) Diploma sureti, (Başvuru sırasında parti yetkilisi tarafından aslı görülmek suretiyle onaylanacak)

 3) Nüfus Kayıt Örneği (T.C. Kimlik Numarası bulunacak ve Nüfus Müdürlüklerinden alınacak),

 4) Askerlik durum belgesi,

 5) Banka dekontu (Başvuru aidatının yatırıldığına dair),

 6) 2 adet vesikalık fotoğraf,

 7) Adaylık için istifası zorunlu olan  kimselerin, ilgili mercilere sunulmuş istifa veya  emeklilik dilekçelerinin fotokopisi

BAŞVURU İÇİN İSTİFA ETMESİ GEREKENLER : Milletvekili aday adayı olmak için kamu görevinde olanların istifa etmesi gerekiyor. Bu kişiler şunlar; a) Hâkimler ve savcılar, b) Yüksek yargı organları mensupları, c) Yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, d) Yükseköğretim Kurulu üyeleri, e) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri, f) Memurlar, g) Belediye başkanları,h) Subaylar ile astsubaylar, i) Siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri, j) Belediye meclisi üyeleri, k) İl genel meclisi üyeleri,  l) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanlar.

3 DÖNEM KURALI : Peki 3 dönem kuralı AK Parti milletvekili aday adaylığında işleyecek mi? Mahir Ünal "Son tüzük değişikliğiyle 3 dönem kuralı MKYK’nın yetkisine bırakıldı. MKYK da bu yetkisi MYK’ya devretti" dedi. Şu an için MYK'dan üç dönem yasağına yönelik bir karar gelmiş değil.

TEMAYÜL SONUÇLARI : Mahir Ünal temayül sonuçlarının ne zaman açıklanacağını da duyurdu. 2 Mayıs Çarşamba günü temayül sonuçlarının tasnifi gerçekleştirilecek.

AK Parti başvuru formu 2015 yılı örneği (2015 yılı seçimlerinde yayınlanan formu görmek için tıklayın)

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • hadi ordan 24 Nisan 2018 17:21 akp diyorsunuzda neden chp mhp hdp iyi bunlar sanırsın milletvekilliği başvuruları bedava herkezin tüzüngünde aynı milletvekili adayı aday olmak için bir miktar para öder de bi git işine hala milleti cahil sanıyorsunuz diger partilerinkinide açıkla o zaman

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