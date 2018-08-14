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Aile hekimi şikayet-değiştirme dilekçesi nasıl yazılır?

Aile hekimi şikayet-değiştirme dilekçesi nasıl yazılır?

Aile hekimi değiştirme nasıl olur, aile hekimi şikayet ve değiştirme dilekçesi nası yazılır detayları haberimide. Aile hekimi size en yın sağlık ocağına Sağlık Bakanlığı tarafından atanır. Eğer aile hekiminizden memmun değilseniz ve değiştirmek istiyorsanız yapmanız gereken çok basit. yazacağınız bir aile hekimi değiştirme formunu doldurup Sağlık ocağına teslim etmek. Bilmeniz gereken bir şey var. Aile hekiminizden 3 ay hizmet almak zorunlu.

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Eklenme Tarihi: 14-08-2018 16:00 - Güncelleme: 14-08-2018 16:00

Aile hekimi kişinin oturduğu ikametgahına bağlı olarak belirleniyor. Şayet aile hekiminizden şikayetçiyseniz veya ikametgahınız değişmişse aile hekiminizi değiştirebilirsiniz. Bir kez aile hekimi değiştirdikten sonra değişiklik yapmak için 3 ay beklemek zorundasınız.

Aile Hekimi değiştirme işlemleri Aile Sağlığı Merkezlerinde, Toplum Sağlığı Merkezlerinde veya İl Halk Sağlığı Müdürlüklerinde resmi görevlilerce yapılmalıdır. Aile hekimini değiştirmek için Sağlık Bakanlığı'nın düzenlediği Aile hekimi değiştirme başvuru formunu dolduruyorsunuz. Formda ikametgah sebebiyle değişiklik yapıyorsanız bununla ilgili seçeneği işaretliyorsunuz. Şayet aile hekiminden şikayetçiyseniz ve bunun için değişiklik istiyorsanız 'kendi isteği' kısmını seçebilirsiniz.

Bu formu yeni ikametgahınızın yakınında bulunan tercih ettiğiniz bir sağlık ocağına iletmeniz de yeterli olacaktır. Yaklaşık 15 gün içinde aile hekiminiz yeniden belirlenmiş oluyor. Aynı yöntemle şikayetçi olduğunuz aile hekimini değiştirebilirsiniz.

AİLE HEKİMİ NASIL VE HANGİ DURUMDA DEĞİŞİYOR : Aile Hekiminiz sizin ve ailenizin sağlık danışmanınızdır. Aile Hekiminizden en iyi hizmeti alabilmeniz için ilk koşul onunla karşılıklı saygı ve güven içerisinde iyi bir iletişimizin olmasıdır. Aile Hekiminizin, ikamet ettiniz veya çalıştığınız adrese yakın konumda olması ise ikinci bir husustur.

SİZİN BAŞVURMANIZ GEREKİYOR : Eğer aynı ilçe içerisinde başka bir mahalleye, veya eski adresinize yakın bir konumda ulaşımı kolay başka bir ilçeye taşınmış iseniz Aile Hekiminizi değiştirme zorunluluğunuz bulunmamaktadır. İkamet adresinizin değişmesi ile Aile Hekiminizi değiştirme zorunluluğunuz bulunmadığı gibi Sağlık Bakanlığı tarafından sistem üzerinde otomatik olarak Aile Hekiminiz değiştirilmez.

TATİLDE AİLE HEKİMİ : Yaz tatili, seyahat veya başka bir sebep ile başka bir ile gittiğinizde sağlık hizmeti ihtiyacınız olur ise, “Misafir Hasta” tanımı ile başka bir Aile Hekiminden sağlık hizmeti  alabilirsiniz. Eğer 3 ay veya daha uzun bir süre başka bir ilde kalacak iseniz o ilde bir Aile Hekimine başvurarak Aile Hekiminizi değiştirmeniz gerekmektedir.

AİLE HEKİMİ TERCİH FORMU : Aile Hekimi değiştirme işlemi için internetten dilekçe veya form indirip imzalayarak Aile Hekimlerine verme zorunluluğunuz bulunmamaktadır. Tercih ettiğiniz Aile Hekimine bu talebinizi ilettiğinizde kendisi bilgisayar ortamında “Aile Hekimliği Tercih/Değiştirme Formu”nu tanzim edip size verecektir.

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