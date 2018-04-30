Ahmet Şükrü Kılıç AK Parti'den aday adayı oldu

Başbakanlık Müşaviri Ahmet Şükrü Kılıç, görevinden istifa ederek Konya'dan milletvekili aday adayı oldu. Adaylık dilekçesi AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı'ya teslim eden Kılıç, ilçe ziyaretlerine başladı.

Ahmet Şükrü Kılıç, aday adaylığının hemen ardından seçim çalışmalarına başladı. İlk olarak Yunak, Tuzlukçu, Akşehir, Doğanhisar, Kadınhanı. Kılıç ilk olarak Sarayönü, Altınekin, Kulu, Halkapınar ve Ereğli ilçe teşkilatlarını ziyaret ederek ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.

1967 Konya Doğanhisar doğumlu olan Kılıç, Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nden mezun oldu. 1996-2000 yılları arasında Konya Büyükşehir Belediyesi Koski Genel Müdürlüğü'ne özel kalem müdürlüğü yürüten Kılıç, 2000-2002 yılları arasında Konya Ticaret Odası Basın Müşavirliği, 2002-2003 yılları arasında milletvekili danışmanlığı, 2004-2018 yılları arasında da Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri olarak görev yaptı.

1989-1990 yılları arasında Dönüşüm isimli gazete çıkaran ve 2004 yılından buyana da Ebabil Yayınları Genel Yayın Yönetmenliği yapan Kılıç, AK Parti kapatma davasında hakkında siyasi yasak istenen kişiler arasındaydı. 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrası Konya'da açılan FETÖ davalarını takip eden Kılıç, firari sanık Memduh Oğuz'un yakalanmasını gerekli görmeyen hakim kararını eleştirdiği için yargılandı.