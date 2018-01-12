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Ahmet Hakan Erdoğan'a hak verdi! Abdullah Gül...

Ahmet Hakan Erdoğan'a hak verdi! Abdullah Gül...

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül arasındaki tartışmayı köşesine taşıdı. Hakan, Erdoğan'ın Gül'e tepki göstermekte haklı olduğunu söyleyip gerekçelerini sıraladı.

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Eklenme Tarihi: 12-01-2018 10:20 - Güncelleme: 12-01-2018 10:20

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül arasındaki, KHK ile başlayan gerilim siyasetin 1 numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül arasındaki tartışmayla ilgili bir yazı kaleme aldı.İşte Ahmet Hakan'ın o yazısı:

Abdullah Gül hem öyle hem böyle olup hep saman altında yürümeyi tercih ediyor ya...Abdullah Gül dostluğunu da, düşmanlığını da bir türlü netleştirmiyor ve bu netleştirmeme durumundan faydalanmaya çalışıyor ya...

GÜL HEM AK PARTİ TABANINA HEM DE KARŞITLARINA ÇİÇEK ATIYOR: Abdullah Gül “Tayyip Erdoğan iyice düşüşe geçse de sıra bana gelse” diye bir beklenti içine girmiş algısı yayıyor ya...Abdullah Gül hem AK Parti tabanına hem de AK Parti karşıtlarına aynı anda çiçek atmaya çalışıyor ya...

ERDOĞAN HAKSIZ DEĞİL

Abdullah Gül hem AK Parti’nin tam içindeymiş gibi yapıp hem de AK Parti’nin çok dışındaymış gibi yapıyor ya...

İşte bu durumdur Tayyip Erdoğan’ı öfkelendiren. Eh! Haksız da sayılmaz hani.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR11 YORUM

  • Misafir 12 Ocak 2018 11:49 ÇIKARLAR OLUNCA İNSANLARIN SATAMAYACAĞI KİMSE YOKMUŞ AYDIN DOĞANIN NELER YAPTIĞINI UNUTMUŞ DEĞİLİZ ZATEN CÜMLE ALEM ÇOK İYİ BİLİYOR

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KİMDİR ?
Ahmet Hakan Coşkun
AHMET HAKAN COŞKUN KİMDİR?

Ahmet Hakan Coşkun ismini Türkiye Kanal 7'deki anchormanlik dönemiyle tanıdı. Hürriyet Gazetesi'ne transfer olunca bilinirliğini daha artıran Ahmet Hakan, aslen Yozgatlı. 1967 yılında Yozgat'da dünyaya gelen Ahmet Hakan'ın babası

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