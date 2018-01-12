Ahmet Hakan Erdoğan'a hak verdi! Abdullah Gül...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül arasındaki, KHK ile başlayan gerilim siyasetin 1 numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül arasındaki tartışmayla ilgili bir yazı kaleme aldı.İşte Ahmet Hakan'ın o yazısı:

Abdullah Gül hem öyle hem böyle olup hep saman altında yürümeyi tercih ediyor ya...Abdullah Gül dostluğunu da, düşmanlığını da bir türlü netleştirmiyor ve bu netleştirmeme durumundan faydalanmaya çalışıyor ya...

GÜL HEM AK PARTİ TABANINA HEM DE KARŞITLARINA ÇİÇEK ATIYOR: Abdullah Gül “Tayyip Erdoğan iyice düşüşe geçse de sıra bana gelse” diye bir beklenti içine girmiş algısı yayıyor ya...Abdullah Gül hem AK Parti tabanına hem de AK Parti karşıtlarına aynı anda çiçek atmaya çalışıyor ya...

ERDOĞAN HAKSIZ DEĞİL

Abdullah Gül hem AK Parti’nin tam içindeymiş gibi yapıp hem de AK Parti’nin çok dışındaymış gibi yapıyor ya...

İşte bu durumdur Tayyip Erdoğan’ı öfkelendiren. Eh! Haksız da sayılmaz hani.