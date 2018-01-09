Ahmet Arslan ve Osman Aşkın Bak'dan müjdeli haberler

‘Sarıkamış Şehitlerini Anma Töreni’ için Kars’a giden Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak gazetecilere özel açıklamalar yaptılar. Olimpiyatlar hakkında konuşan Osman Aşkın Bak, tekvando, boks, judo ve güreşten madalya beklediklerini söyledi.

Ankaralıların merakla beklediği stad haberini de veren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bu sene stad için yıkıma başlayacaklarını söyledi. Osman Aşkın Bak, '55 bin kişilik bir stad olacak. Mayıs 2019'da temelini atacağız. 1.5 yılda da bitirmeyi hedefliyoruz' dedi.

2018 yılında Kocaeli, Akhisar, Batman, Adana ve Ordu stadlarının biteceğini söyleyen Osman Aşkın Bak, İzmir'de Alsancak ve Göztepe stad projeleri için çalışmaların da sürdüğünü söyledi. Türkiye'nin 2026 kış olimpiyatlarına talip olduğunu söyleyen Osman Aşkın Bak, kazanılması durumunda Erzurum, Kars ve Erzincan kentlerinin ev sahipliği yapacağını aktardı.

3. HAVAALANIN İSMİ NE OLACAK?

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'dan da flaş açıklamalar geldi. İstanbul'daki projeler hakkında bilgi veren Ahmet

ATATÜRK HAVAALANI NE OLACAK?

Kamuoyunun en çok merak ettiği konulardan biri 3. havaalanı açıldıktan sonra Atatürk havaalanın akıbitenin ne olacağı. AVM yapılacağı iddialarını da dahil Atatürk havaalanın akıbetini bakana sorduk. Ahmet Arslan Atatürk havalimanına AVM yapımının söz konusu olmadığının altını bir kez dah çizdi ve 'Eğitim amaçlı uçuşlar ile VIP uçuşlar için kullanılacak. Fuarcılık alanı olarak da düzenleme yapılacak. Cumhurbaşkanımızın burası için söylediği bir söz var onun altını bir kez daha çizelim. 'Burası İstanbul'a nefes aldıracak bir yer olacak.''





Arslan, 3. havaalanına geçişin nasıl olacağını da anlattı. Yeni havaalanı geçişin 1 günde yapılacağını açıklayan Ahmet Arslan, 3. havaalanın ismiyle ilgili sorulara ise ketum yaklaştı. 3. havalimanına isim olarak ‘Recep Tayyip Erdoğan’ da dahil bir çok öneri olduğunu ifade eden Arslan, “Madem Atatürk havaalanı kapanıyor, neden 3. Havalimanı Atatürk ismiyle devam edilmiyor” sorusuna da “Edilmeyecek diye bir karar yok. Bir çok isim önerisi var. O gün geldiğinde mutabık kalınan bir isimde karar kılınacak” yanıtını verdi

MARMARAY GÜNDÜZ YOLCU GECE YÜK TAŞIYACAK

Ahmet Arslan İstanbul'un Anadolu yakasındaki metronun bu yıl Gebze'ye kadar uzayacağını söyleyerek Marmaray'daki gelişmeleri de anlattı. Marmaray bu sene kesintisiz 3 hatta çıkıyor. Gidiş geliş hattının yanında bir ara hat da bulunacak. Gündüz Marmaray'dan hızlı trenle yolcular taşınacak. Gece ise aynı hattan bu kez yük trenleri geçecek.

SİVAS HIZLI TRENİ VE SAMSUN HATTI

Hızlı tren projeleri hakkında da bilgi veren Ahmet Arslan, Sivas hattının bu sene biteceğini ve testlere başlanacağını söyledi. Yaklaşık 2 yıldır tren trafiğine kapalı olan ve çalışmaların devam ettiği Samsun-Sivas tren yolu da bu sene bitiyor ve hizmete açılıyor.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Ba, Kars'da İnternethaber Genel Yayın Yönetmeni Hacer Alkan'ın da aralarında olduğu bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı.

İSTANBUL İZMİR OTOBANI

İstanbul ile İzmir arasını 9 saatten 3.5 saate indirecek olan otobanın üçte ikisi tamamlanmış durumda. Bu yıl Afyon kısmı da tamamlanacak. Mart 2013'te başlayan yap-işlet-devret projesinin yapım süreci 7 yıl olarak belirlenmişti. Bakan Ahmet Arslan 2019 yılında projenin tamamlanacağını söyledi.

3. HAVAALANIN İSMİ NE OLACAK?

3. havaalanına geçişin hızlı olacağını ve 1 günde yapılacağını açıklayan Ahmet Arslan, yeni havaalanın ismiyle ilgili sorulara ketum yaklaştı. 3. havalimanına isim olarak ‘Recep Tayyip Erdoğan’ da dahil bir çok öneri olduğunu ifade eden Arslan, “Madem Atatürk havaalanı kapanıyor, neden 3. Havalimanı Atatürk ismiyle devam edilmiyor” sorusuna da “Edilmeyecek diye bir karar yok. Bir çok isim önerisi var. O gün geldiğinde mutabık kalınan bir isimde karar kılınacak” yanıtını verdi.

AHMET ARSLAN'DAN MAHMUTBEY MÜJDESİ

Ulaştırma bakanı Arslan, İstanbul'un kronik sorunları hakkında müjdeli haberler verirken, Mahmutbey gişelerindeki trafik sorununun Eylül ayında biteceğini söyledi. "Oradaki sıkışıklığın farkındayım" diyen Bakan Arslan, "Yeni köprüler kendi trafiğini yaratıyor. Üçüncü köprüyle de Mahmutbey kavşağına ilave bir yük geldi. Serbest geçiş sistemi trafiği yüzde 30 azaltsa da sorun çözülmedi. D-20’deki inşaat bitince çok daha fazla rahatlayacak. Ağustos ayı sonu, Eylül başında tamamlanmasını bekliyoruz” dedi.