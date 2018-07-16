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Ahmed Hulusi'den bomba açıklama Ceceli'nin şeyhi mi o mu boşattı?

Ahmed Hulusi'den bomba açıklama Ceceli'nin şeyhi mi o mu boşattı?

AMERİKA'da yaşayan Ahmed Hulusi , Mustafa Ceceli'nin şeyhi olduğu ve boşanmasında rol aldığı iddialarına yanıt verdi. Instagram hesabından video yayınlayan Ahmed Hulusi, 'Ben şeyh değilim, ben insanların jandarması değilim' diyerek Ceceli olayına da açıklık getirdi.

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Eklenme Tarihi: 16-07-2018 12:44 - Güncelleme: 16-07-2018 12:44

Ahmet Hulusi ismi bir kez daha Mustafa Ceceli ve eski eşi Sinem Gedik arasındaki savaşla gündeme geldi. Amerika'da yaşayan Ahmed Hulusi'nin Mustafa Ceceli'nin şeyhi olduğu iddia ediliyordu. Hatta karısı Sinem Gedik ile boşanmasında da onun etkili olduğu söyleniyordu.

Bu iddialara bugün Ahmet Hakan da köşesinden yer verince Ahmed Hulusi instagram hesabından videolu bir yanıt yayınladı. Üstüne basa basa 'Ben şeyh değilim' diyen Ahmed Hulusi, 'boşanmada rol aldığı' iddialarını da reddetti.

'Konuştuklarım, yazdıklarım bir tık kadar ötedeyken, niçin medyadakiler, yalan, dedikodu, iftiraya varan yorumlarla hakkımda hüküm veriyor?' diyen Ahmed Hulusi  'Her an her devirde geçerli sözüm' diyerek yayınladığı videoda şunları söyledi:
-'Ben şeyh değilim. Şeyh ne demek tarikat ne demek bunu bilmiyorlar. Benim işlevim vazifem bildiğimi insanlarla paylaşmaktır bu kadar. Ben insanların jandarması değilim. İnsanlar bir şeyh olarak bana gelip bağlanmıyorlar. Böyle bir şey söz konusu değil. Bana bağlı olan hiç kimse yok. Ben ilişkilerimi arkadaşlık seviyesinde ve düzeyinde devam ettiririm.

Mustafa Ceceli'nin boşanması : Ahmed Hulusi boşanma iddialarına ilişkin de şunları söyledi:

-'Onlara bildiklerimi anlatırım ve onların özel hayatlarına hiç bir şekilde müdahele etmem. Herkes aldığı bilgiyi ve ilmi ne kadar değerlendirirse, yaşamını da ona göre düzenler ve bunun sorumluluğu da kendisine aittir. Hayal edemeyeceğiniz düzeyde insanlarla görüşürüm. Onlar da şahittir ki ben sadece bildiklerimi anlattım ve kendilerini bildikleri ile başbaşa bıraktım. İnsanlara ne yapmaları gerektiğini, doğrusunu ilme göre anlatırım ve onları kendi sorumlulukları ile başbaşa bırakırım.

-Kimsenin hayatına müdahale etmem, karışmam, yön vermem. Herkes kendi aklı ve ilmiyle yolunu çizer. Dolayısıyla bir takım insanların kendi özel yamlarını düzenlemelerinin benimle hiç alakası yoktur. Bana haber verme gereğini de duymazlar, duymamışlardır. Ben sonradan sizler gibi bir takım şeyleri duyarım. Duyduğum zaman da onları yargılamam.

'Ceceli'nin şeyhi' Ahmet Hulusi kimdir? Kaset olayıyla ilgisi var mı?

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • murat 16 Temmuz 2018 12:55 senin derdin ne adamım! 4 fail var, ceceli,eski hanımı,yeni hanımı ve intizar ve 4 ü de senin has elemanlarından! senin hiçbirseyden haberin olmaması imkansız! sen bu insanlara düzgün bir şey anlatsaydın böyle olmazlardı! Adnan oktardan farkın ne!

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