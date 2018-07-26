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'Ah Bir Kedi Olsam' ın mimarı Emre Arslan ile umut ışığı olmak ister misiniz?

'Ah Bir Kedi Olsam' ın mimarı Emre Arslan ile umut ışığı olmak ister misiniz?

'Ah Bir Kedi Olsam' parçasıyla çıkış yapan, aynı zamanda gönülleri ısıtan bir kampanyaya imza atan Emre Arslan, internethaber.com'un sorularını yanıtladı. Emre Arslan 'Ah Bir Kedi Olsam' şarkısını ve peşi sıra gelişen yardım kampanyasını anlattı.

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Eklenme Tarihi: 26-07-2018 13:24 - Güncelleme: 26-07-2018 13:24

Son dönemlerde hayvanlara yönelik şiddetin, korkunç örnekleri ile karşı karşıya kalıyoruz. İçimiz cız ediyor, elimiz kolumuz bağlı oturmanın verdiği hüznü yaşıyoruz. 'Ah Bir Kedi Olsam' parçası ve düzenlediği kampanya ile adından söz ettiren Emre Arslan, minik dostlarımız için yapabileceğimiz bir şeyler olduğunu bizlere kanıtlıyor. 

“Ah Bir Kedi Olsam” klibi, YouTube üzerinden izlenip paylaşıldıkça, NestlePurina’nın sponsorluğunda, İstanbul Yedikule Hayvan Barınağı’na her 10.000 izlenme için 10 kg, toplamda da 5 tona kadar varabilecek mama yardımı yapılacak. Siz de klibi izleyerek, sevimli dostlarımıza umut ışığı olabilirsiniz.

Bu kampanyanın mimarlarından biri olan Emre Arslan, tüm sorularımızı içtenlikle yanıtladı.

Röportaj; Songül Soysal, Tasarım; Bahar Benzet

-Öncelikle röportajı yapmayı kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Emre Arslan’ı tanıyabilir miyiz?

Bu çok kolay gibi görünen ama en zor olan sorulardan çünkü ben de hala Emre Arslan’ı tanımaya çalışıyorum... Emin olduğum şeylerden bir tanesi hayallerinin peşinden gitmek için var gücüyle çalışan biri olduğum. Müzik, benim hayatımda çocukluğumdan beri var ama müziğimi paylaşmak için uzun bir yol yürümem gerekti. Şimdi bunu ileriye taşımak için üretmeye ve hayal kurmaya devam ediyorum.

-Emre Arslan'ın müziğini, müziğinin doğasını nasıl anlatırsınız?

Müzik benim hayatla diyalog kurma şeklim. O yüzden canlı, değişken ve sürekli hareket halinde olarak tanımlayabilirim. İnsanlar gibi içinde her duyguyu barındırıyor. O yüzden müziğimi tarif etmek için aynaya bakmak gibi diyebilirim.

-Müziğinizin yanı sıra, minik dostlarımızı da düşünen bir işe imza attınız? Dostlarımıza umut olma fikri nereden çıktı?

Benim için çok heyecan verici bir süreç yaşıyorum. İstedim ki bu güzel süreçte benimle birlikte yürüyecek ve sonucunda da faydamın dokunacağı başka bir iyilik adımı daha olsun. Şarkımın doğasından da hareketle minik dostlarımızla ilgili bir sosyal sorumluluk hareketi başlatmak kaçınılmazdı. Projemizin detaylarını çok yakın birkaç arkadaşımla birlikte geliştirdik.

-Yakın zamanda konser planı var mı? Varsa nerelerde?

Henüz her şey çok yeni, o nedenle yaz programım da tam olarak netleşmediği için şu an paylaşamıyorum. Ama Eylül ayında yapılacak AdaFest’te yer alacağım, onu şimdiden söyleyebilirim.

-Dinleyiciler Emre Arslan'a nasıl ulaşabilir?

Bana tüm sosyal medya hesaplarım üzerinden ulaşabilirler: Facebook ve Instagram için emrearslanonline., Twitter için emrearslan onl.
Elimden geldiğince benimle iletişime geçen herkese en kısa sürede dönmeye çalışıyorum ve bu alışverişten çok keyif alıyorum.

EMRE ARSLAN KİMDİR?

Emre Arslan, 9 Ağustos 1978’de İstanbul’da dünyaya geldi. Öğrenim hayatını İstanbul’da tamamlayan ve Marmara Üniversitesi mezunu olan Arslan, müzikle ilgilenmeye de yine üniversite yıllarında başladı.

İlerleyen yıllarda, profesyonel iş hayatını sürdürürken müziğe olan amatör ilgisini aldığı şan ve gitar dersleri ile geliştirdi. Henüz 17 yaşında ilk bestesini yaptı ve günümüze kadar bu üretkenliğini sürdürdü. 5 yıldır aktif olarak doğaçlama tiyatro yapıyor ve bazı doğaçlama oyunlara da müziğiyle katkıda bulunuyor.

İlk single çalışması “Deneme 1-ki”yi Temmuz ayında dinleyicisiyle buluşturdu. İlk klibi olan “Ah Bir Kedi Olsam” ise oldukça özel ve anlamlı.

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