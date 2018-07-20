Ağustos ayı ehliyet sınav tarihleri ne zaman 2018

Ehliyet sınav tarihleri 2018 ne zaman sorularının yanıtı Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesi meb.gov.tr adresinde erişime açıldı. 2018 yılının 3 ehliyet sınavı 4 Ağustos'ta saat 14.00'te yapılacak.4 Ağustos MTSAS ehliyet sınavından önce adaylar ehliyet sınav giriş yerlerini online olarak öğrenecek. Bunun için T.C şifresiyle meb.gov.tr adresine giriş yapması gerekli.

MEB merkezi sınavlarından olan ehliyet sınavının tarihleri şu şekilde…

2018/MTSKS-2 21 NİSAN 2018 (saat 14.00)

2018/MTSKS-3 04 AĞUSTOS 2018 ( saat 14.00)

2018/MTSKS-4 20 EKİM 2018 (saat 14.00)

2018/MTSKS-5 22 ARALIK 2018 (saat 14.00)

2018/MTSK e-Sınavı e-Sınav salonu oluşturulan illerde haftanın 7 (yedi) günü yapılacaktır.

EHLİYET SINAVINDA BARAJ PUAN NE KADAR: Ehliyet almak isteyen sürücü adayları ilk olarak yazılı sınava tabi tutulur. Yazılı sınavdan geçer puan alan adaylar ikinci sınav olan direksiyon sınavına katılmaya hak kazanırlar.

Yazılı sınavda adaylara 12 ilk yardım, 23 trafik, 9 motor, 6 trafik adabı olmak üzere toplamda 50 soru sorulur. Yazılı sınav baraj puanı 70'dir. Her bir sorunun değeri 2 puandır. Bu durumda 35 doğru yapan adaylar yazılı sınavdan başarılı olmuş olacaktır. 70 puan alan adaylara ikinci sınava katılmaya hak kazanacaklardır.

EHLİYET SINAVI ŞARTLARI

“M”, “A1” ve “B1” sınıfı sertifikalar için 16 (onaltı) yaşını bitirmiş olmak.

“A2”, “B”, “BE”, C1”, C1E”, “F” ve “G” sınıfı sertifikalar için 18 (onsekiz) yaşını bitirmiş olmak.

“A” sınıfı sertifikalar için 20 (gücü 15 kilovatı aşan üç tekerlekli motosikletler için 21) yaşını bitirmiş olmak.

“C”, “CE”,“D1” ve “D1E” sınıfı sertifikalar için 21( yirmi bir) yaşını bitirmiş olmak.

“D”, “DE” sınıfı sertifikalar için 24 (yirmi dört) yaşını bitirmiş olmak.

Bütün sertifika sınıfları için en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmak.

Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen “sürücü olur” sağlık raporu almış olmak.

“Sabıka kaydının olmadığına dair” dilekçeyi Özel MTSK müdürlüğüne vermek.

Sürücü belgesi süresiz olarak geri alınmamış olmak.

Son 6 (altı) ay içinde cepheden çekilmiş 2 (iki) adet biyometrik fotoğrafını Özel MTSK müdürlüğüne teslim etmek.

Nüfus cüzdanı fotokopisini Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.