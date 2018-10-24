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Ağrı'ya mevsimin ilk karı düştü! Koyun sürüsü tipiye yakalandı

"Türkiye'nin çatısı" olarak bilinen Ağrı Dağı'na ve Palandöken Dağı'nın yüksek kesimlerine kar yağdı. Iğdır ile Ağrı arasında yer alan, 5 bin 137 metrelik rakımıyla ülkenin en yüksek dağı olan ve "Türkiye'nin çatısı" olarak nitelendirilen Ağrı Dağı'nın yaklaşık 4 bin rakımından zirveye kadar olan bölümü, kar nedeniyle beyaza büründü. Erzurum'daki Palandöken Dağı'nın zirvesi olarak bilinen Ejder Tepesi ile Tekman yolu da karla kaplandı.

KOYUN SÜRÜSÜ TİPİYE YAKALANDI Erzurum’un Horasan ilçesine bağlı Çayanyurdu mezrasından Kadıcelal köyüne koyun sürüsünü indirmeye çalışan çobanlar kar ve tipiye yakalandı. Sibirya’yı aratmayan görüntülerin yaşandığı güzergahta çobanlar zor anlar yaşadı.

Öte yandan Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde sağanak beklendiği bildirildi. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olması beklenen bölgede, Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı'da aralıklı olarak sağanak görülecek. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Yetkililer, bölge genelinde akşam saatlerinden itibaren yer yer kısa süreli fırtına beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

  • Güncel 24 Ekim 2018 11:34
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