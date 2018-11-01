Ağrı’da korkutan trafo patlaması!

AĞRI’nın Doğubayazıt ilçesi Mahalle Sarısu Sokağı’nda henüz belirlenemeyen bir nedenle mahalleye enerji veren trafoda patlama meydana geldi

Patlama sonrasında mahallede panik oluşurken, trafoda çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu Doğubayazıt İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Trafo patlaması nedeniyle bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşandı. Arızanın giderilmesinin ardından mahallelere tekrardan elektrik verildi.