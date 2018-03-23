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Afrin'le ilgili çarpıcı detay! İstihbarat gelince TSK vazgeçti

Afrin'le ilgili çarpıcı detay! İstihbarat gelince TSK vazgeçti

AFRİN operasyonuyla ilginç bir detay ortaya çıktı. Afrin operasyonunun tarihi, TSK'nın, PYD'nin üst düzey kadrosunun sivilleri kalkan yapıp kaçmaya çalışacağını haber almasıyla değişti. Çok sayıda sivil kaybın olmaması için operasyon yapılmadı.

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Eklenme Tarihi: 23-03-2018 08:48 - Güncelleme: 23-03-2018 08:48

Hükümette üst düzeyde yapılan Afrin değerlendirmelerinde, operasyonda son hafta yaşananlarla ilgili ilginç ayrıntılar ortaya çıktı. 18 Mart’ta Afrin’e girilmesinden üç gün önce, Ankara’da hareketli saatler yaşandı. 15 Mart Perşembe gecesi saat 22.30’da, Afrin’deki terörist unsurların bombalanacağı haberi geldi.

TSK’nın bu kararı, teröristlerin yönetici kadrosunun, sivil konvoyların arasında silahsız olarak şehri terk etmeye başladığı haberleri üzerine askıya alındı.

Çok sayıda sivil kaybın olmaması için operasyon yapılmadı. Kısa süre sonra şehirde kalan yerel teröristlerin de yönetici kadronun hemen ardından Afrin’den kaçtığı tespit edildi. Terör örgütü YPG’deki bu hızlı tavır değişikliğinin, ABD ile yapılan danışmalardan sonra alındığı bilgisi paylaşıldı.

KUŞATMANIN BAŞARISI: TSK’nın sadece belli bölgelerde konuşlanmayıp Afrin’in tamamını kuşatmasının da alınan sonuçta etkisi olduğu kaydedildi. Afrin içindeki terörist grupların, birden fazla bölgeyi savunmak için dağılmak zorunda kaldıkları, bu nedenle de kontrolü kaybettikleri bilgisi paylaşıldı. Bu strateji nedeniyle toplu halde hareket edemeyen terörist grupların çareyi Afrin dışına çıkmakta bulduğu iddia edildi.

TÜRKİYE'NİN BUNDAN SONRAKİ HAREKAT PLANI

Türkiye’nin bundan sonraki harekât stratejisinin ‘yavaşlamak’ olduğu belirtiliyor. Afrin’in temizlenmesi ve diğer altyapı çalışmaları nedeniyle başka yerleşim yerleri ve bölgelerle ilgili olarak hızlı karar verilmeyecek. Menbiç veya Fırat’ın doğusuyla ilgili harekât, ABD’nin yeni dışişleri bakanıyla yapılacak temaslardan sonra gündem başlığı oluşturacak.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 23 Mart 2018 09:09 her olursa olsun menbiçe girilecek. abd oradan kovulacak. ilk etapta fıratın batısı sonra ise tüm güney sınırlarımız 50 km. derinliğinde yeşil alan olacak. hataydan irana kadar.

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