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Afrin'i kaybeden YPG'nin yanıtı böyle olacak!

Afrin'i kaybeden YPG'nin yanıtı böyle olacak!

İngiliz Guardian gazetesi, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Afrin kent merkezini ele geçirmesi sonrası terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG’nin "gerilla savaşıyla" yanıt vermeye hazırlandığını yazdı.

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Eklenme Tarihi: 19-03-2018 09:15 - Güncelleme: 19-03-2018 09:15

İngiliz Guardian gazetesi, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Afrin kent merkezini ele geçirmesi sonrası Halk Savunma Birlikleri'nin (YPG) "gerilla savaşıyla" yanıt vermeye hazırlandığını öne sürdü.

Gazetenin Orta Doğu Muhabiri Martin Chulov imzalı habere göre, YPG'li bazı güçler kent merkezinden çekilirken, bazıları TSK ve ÖSO güçlerine "vur-kaç tekniğiyle saldırma amacıyla Afrin'de kaldı".

Afrin kent merkezinin 48 saatten kısa sürede düştüğüne dikkat çekilen haberde, buranın ancak uzun ve zorlu bir abluka sonucu alınabileceği beklentisinin de karşılıksız kaldığı belirtildi. Guardian'ın haberinde şu ifadelere yer verildi:

"Kürt güçler geri çekilmelerinin gerekçesini daha fazla sivilin zarar görmemesi diye açıkladı. Öte yandan, çok daha ağır ateşli silahlar ve modern hava güçlerine sahip, yabancı destekçileri olmayan düşmanları karşısında, Kürtler zorlu bir mücadeleyle karşılaştı."

Kürtlerin geri çekilmesi ile Suriye Savaşı'nda yeni bir cephenin açıldığı belirtilen haberde, "Suriye'nin kuzeyi sadece ülkenin diğer yerlerinden göç eden insanlarla değil, aynı zamanda yabancı destekli isyancı gruplar, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın müttefikleri, bölgesel ve İslamcı güçlerle dolu" denildi.

Türkiye'nin Afrin'in düşmesiyle Suriye'nin kuzeyinde avantaj sağladığı görüşüne de yer verildi.

ANKARA-WASHİNGTON AÇMAZI SÜRÜYOR
Guardian'ın haberi şöyle devam etti: "YPG'nin ikinci ve daha büyük kalesi, sınırdaki yaklaşık 480 kilometrelik alanı kaplıyor. Ankara, Kürtlerin aralarındaki mesafeyi kapamasını engellemek amacıyla, son 18 ayda arada kalan 93 kilometrelik alanda ağırlığını artırmaya çalıştı. Kürt gruplar da, Rus birliklerin iki yıl önce konuşlandığı Tel Rıfat'a geçti."

YPG'nin Rusya'dan Afrin'de kendilerini savunmasını istediği belirtilen haberde, Moskova'nın bu çağrıyı reddettiği hatırlatıldı:

"Rusya ve ABD daha önce farklı nedenlerle YPG'yi desteklemiş ancak daha sonra Ankara'yla ilişkileri korumak amacıyla çatışmaların dışında kalmayı tercih etmişlerdi.

"Rusya ve Türkiye, Suriye üzerinden kendilerine bir yerleşme alanı bulmuşken, Ankara ve Washington arasındaki YPG açmazı ise sürüyor." (BBC Türkçe servisi)

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