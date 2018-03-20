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Afrin'de PKK'nın gıda depolarını siviller anlattı

Afrin'de PKK'nın gıda depolarını siviller anlattı

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Afrin ilçe merkezindeki siviller, terör örgütü YPG/PKK'nin gerçek yüzünü anlattı.

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Eklenme Tarihi: 20-03-2018 13:07 - Güncelleme: 20-03-2018 13:07

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılan Afrin ilçe merkezindeki siviller, örgütün işgalindeki dönemde yaşadıklarını AA muhabirleri ile paylaştı.

İlçe merkezinden ayrılmayan sivillerden Ebu Muhammed, kentte durumlarının iyi olduğunu belirterek, "Afrin'in şu an her şeye ihtiyacı var. İlk olarak güvene ihtiyacı var. Daha sonra yemeğe ve hastalar için ilaca, hastaneye ihtiyacı var. (YPG/PKK) Bölgede hastane bırakmadılar, yakıp gittiler." dedi.

Ebu Muhammed, harekatın başlamasıyla ilçe merkezinde büyük kalabalıklar oluştuğunu ve çoğu sivilin sokaklarda aç kaldığını söyleyerek, "Ne diyeyim size, PKK'nın depoları gıda doluyken insanların (sokağı işaret ederek) karnı açtı. Biz onları bodrum katına alarak yardım ettik. Allah bu insanların yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

EĞER ÖRGÜTTENSE SANA VERİRLERDİ: Teröristlerin ilçe merkezinden çekilmeden önce depoları yaktığını dile getiren Ebu Muhammed, "Bize bir şey bırakmadılar. Yazık değil mi? (YPG/PKK) Buradan çıkarken gıda depolarını yakıp gittiler. Depolardaki gıdaları sadece kendilerine ayırmışlardı, diğer sivillere vermezlerdi. Eğer örgüttensen sana verirlerdi. Yok değilsen gıda vermezlerdi. Allah yardımcımız olsun." şeklinde konuştu.

REJİM SAFLARINDAN AYRILAN OĞLUMU ZORLA SİLAH ALTINA ALDILAR: Afrin ilçe merkezindeki sivillerden Ali Kermo da terör örgütü yüzünden çocuklarından ayrı düştüğünü söyledi. Kermo, "Çocuklarımdan ikisi rejim saflarından 4-5 yıl önce ayrılmıştı. Rejim saflarından ayrılan oğlumu zorla silah altına aldılar. Ancak oğlum 2 ay sonra onlardan kaçarak Türkiye’ye sığındı." dedi.

Çocuklarını örgüt yüzünden 2 yıldır göremediğini belirten yaşlı baba, "Engelliyim, burada yalnız başımayım. 4-5 yıldır burada yaşıyorum. Yazık değil mi? Ben burada bir başımayım." diye konuştu.

Kermo, Afrin ilçe merkezinin düşmesinden önce teröristlerin sivillerin çıkışını engellediğine dikkati çekerek, ilçe merkezindeki çıkış yollarının kapatıldığını hatırlattı.

BURAYA KİMİN GELDİĞİNİ BİLDİĞİMİZ İÇİN İLÇE MERKEZİNDEN AYRILMADIK: İlçe merkezinde yaşayan diğer bir sivil Raşid Alo da bölgede kalanların hepsinin sivil olduğunu ifade ederek, " Biz burada kaldık ayrılmadık. Buraya kimin geleceğini bildiğimiz için ilçe merkezinde kaldık. (ÖSO ve TSK) Onlar da insan bizler de. Bir şey yapmadığımız için kaçmadık." değerlendirmesinde bulundu.

Afrin merkezine ailesiyle birlikte geri dönen Ali Şeyho, "Gittiğimiz yerde rezil rüsva olduk, keşke hiç ilçe merkezinden çıkmasaydık. Şimdi geri dönüyoruz." dedi.

KENTTE YAŞAM NORMALE DÖNÜYOR: TSK ve ÖSO'nun ilçe merkezini ele geçirmesinin ardından bölgede yapılan güvenlik çalışmaları neticesinde ilçe merkezine göçler de başladı.

Havadan görüntülenen ilçe merkezinde sokaklarda sivillerin araçlarıyla rahat bir şekilde hareket ettiği görüldü. Esnaf ise iş yerlerini yeniden açıyor.

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