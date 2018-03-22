  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Afrin'de patlama! Şehit ve yaralılar var

Afrin'de patlama! Şehit ve yaralılar var

Afrin'de arama tarama faaliyetleri sırasında önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Şehit ve yaralıların olduğu bildiriliyor.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 22-03-2018 14:36 - Güncelleme: 22-03-2018 14:40

ZEYTİN Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Afrin merkezindeki arama tarama çalışması sırasında teröristlerin kaçarken tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit ve yaralı askerler bulunduğu bildirildi.

DHA'nın haberine göre, sabah saatlerinde Afrin kent merkezinde mayın ve el yapımı patlayıcılara yönelik arama, tarama ve imha çalışması yürüten TSK birliklerinin faaliyeti sırasında teröristlerin tuzakladığı patlayıcı infilak etti.

Patlamada, faaliyete katılan askerlerden şehit ve yaralananlar oldu. Yaralanan askerler, kentte bulunan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavi için Hatay Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı.

PAYLAŞ tw fb gp
Kaynak : DHA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Afrin'de patlama! Şehit ve yaralılar var haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Allahım esirgesin hepsini 22 Mart 2018 14:59 İçim cız etti. Allah ım acil şifalar versin. Tez zamanda kutsal görevlerine dönerler inşallah. Teröristlerin kabusu bizim kahramanlarımız onlar.

    CEVAP YAZ 0 1
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
O SES TÜRKİYE
SÖZ
BAHTİYAR ÖLMEZ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro