Afrin'de 7 bölgede kontrol sağlandı

Afrin'de son durum... TSK'nın Suriye'deki terör hedeflerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda kritik bir bölge daha teröristlerden tamamen temizlendi. Bu arada Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK hedefleri dün gün boyu havadan ve karadan vuruldu.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, hava kuvvetleri, taarruz helikopterleri ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen operasyonlar neticesinde, müteakip harekat için önem taşıyan Şeyh Hadid Beldesi başta olmak üzere, Hacı Halil, Halilo, Kura, Aranda, Soğulcak ve Bafliun dahil 7 yerleşim yerinde kontrolün sağlandığı bildirildi.

Son iki günde icra edilen operasyonlar sonucunda, Racu ve Cenderis'ten Afrin'e ulaşan karayollarının da kontrol altına alındığı belirtildi.

Suriye'nin Afrin bölgesinde belirlenen terör hedefleri ateş altına alındı. Sınır hattında da askeri hareketliliğin sürdüğü bölgeye çok sayıda zırhlı iş makineleri sevk edildiği gözlendi.

ŞEYH HADİD İÇİN OPERASYON BAŞLATILDI

Şeyh Hadid'deki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in batısındaki Şeyh Hadid belde merkezine sabah saatlerinden itibaren operasyon başlattı.

TSK ve ÖSO birlikleri Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Şeyh Hadid belde merkezini terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı. Böylece teröristlerden kurtarılan belde merkezi sayısı 3'e ulaştı.

RACO DAĞI'NDAKİ HEDEFLERE BOMBA YAĞDI

Suriye'nin Afrin bölgesinde belirlenen terör hedefleri ateş altına alındı.

TSK tarafından Kilis-Hatay hattının Suriye kesimindeki Raco Dağı bölgesinde tespit edilen terör örgütlerine ait hedefler, havadan savaş uçakları, karadan da fırtına obüsleri ve tanklarla vuruluyor.

Sınır köylerinden çatışma ve şiddetli patlama sesleri duyulurken bölgeden dumanlar yükseliyor.

Öte yandan sınır hattında askeri hareketliliğin sürdüğü bölgeye çok sayıda zırhlı iş makineleri sevk edildiği gözlendi.

129 NOKTA ELE GEÇİRİLDİ

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 3' belde merkezi, 98'sı köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 21'i stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 129 noktayı ele geçirdi.

Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Meydan Ekbez, Bendirek, Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz, Ömer Simo, Duraklı, Hayyam, Surain, Çarkanlı, Akanlı, Mikdad ve Ali Racu köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu belde merkezi, beldeye bağlı Mesekanlı, Hacı Halil, Mamalı, Atamanlı köyleri, Şeyh Mehmetli köyü, Ayn Batman Dağı, Yukarı Hacıkanlı, Aşağı Hacıkanlı, Derviş Obası, Hasan Kelkavi, Celeme, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal Köy ve 1083 rakımlı tepe, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana, Kırmızı, Karri, Şerbanlı, Şedya, Harab Summak, Hantalli, Karababa, Sarı Uşağı, Rahmanlı, Maskah, Şeyh Muhammedli, Dudu, Semalık, Velikli, Kavanda köyleri, 687 .Tepe, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid belde merkezi, beldeye bağlı Aşağı Sinara ve Yukarı Sinara, Karmanluk, Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hamilek, Ramadiye, Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Arşali, Muhammediye, Divan Fevkani, Divan Tahtani, onlara hakim 3 tepe, Mervane, Heygece, Tell Dilur, Bafler, Zehra, Aşağı Korgan ve Yukarı Korgan, Ebu Kabe ile Hacılar köyleri ile Mersides, Nisriyye, Amara ve Kila Tepeleri, Sattuf evleri ve Kalki köy altı yerleşimi, üs olarak kullanılan Beyyada noktası; Şeran beldesinde Burseya Dağı, Badinli, Çemenli, Ali Bezanlı, Karkin, Umranlı, Uverkan, İkidam, Şeltah, Merseva, Serincek, Kastel Cündo, Dikmetaş, Zeytinak, Arpaviran ve Dayr Savvan köyleri ile Sirgaya ve Nebi Huri Tepeleri ile Cemiliyye köy altı yerleşimi.

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