Afrin'de 2 PKK'lı terörist yakalandı! Saldırı hazırlığındaydılar

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) polisleri, Afrin'in Meydanki beldesindeki dağlık alandan şehir merkezine sızmaya çalışan biri Türk vatandaşı 2 PKK'lıyı sağ ele geçirdi. Yakalananların üzerinde, susturuculu silahlar ve el yapımı bombalar bulundu.

18 MART'TA TERÖRDEN ARINDIRILMIŞTI: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Ocak'ta ilk sinyalini verdiği Zeytin Dalı Harekatı, yoğun bir sürecin ardından 18 Mart'ta başarıyla tamamlanmıştı.

Erdoğan, Çanakkale'de 18 Mart Stadyumu ve Şehitler Abidesi'nde düzenlenen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103. yılı törenlerinde yaptığı konuşmada, "Bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Afrin şehir merkezi Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin desteğindeki Özgür Suriye Ordusu mensupları tarafından bu sabah 08.30 itibarıyla tamamen kontrol altına alınmıştır." diyerek ilçe merkezinin alındığının müjdesini vermişti.

HALA HÜCRELERİ BULUNUYOR: TSK ve ÖSO'nun Afrin'de hayatı normale döndürme çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, bölgede hala teröristlere ait bazı hücreler bulunduğu biliniyor.

CERABLUS'TA BOMBALI SALDIRI: Öte yandan TSK ve ÖSO'nun kontrolündeki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde, Cerablus ilçesinde sabah saatlerinde iki bombalı araç patlatıldı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken bomba yüklü araçların, ilçenin doğusundaki Pazar sokağında bir yola daha önce bırakıldığı ve bulundukları yerde patlatıldığı öğrenildi.