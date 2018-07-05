  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

Afrin'de 2 PKK'lı terörist yakalandı! Saldırı hazırlığındaydılar

Afrin'de 2 PKK'lı terörist yakalandı! Saldırı hazırlığındaydılar

ZEYTİN Dalı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Afrin'de, bombalı eylem hazırlığındaki iki PKK'lı terörist, Özgür Suriye Ordusu'na bağlı polislerin düzenlediği operasyonla yakalandı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 05-07-2018 13:45 - Güncelleme: 05-07-2018 13:45

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) polisleri, Afrin'in Meydanki beldesindeki dağlık alandan şehir merkezine sızmaya çalışan biri Türk vatandaşı 2 PKK'lıyı sağ ele geçirdi. Yakalananların üzerinde, susturuculu silahlar ve el yapımı bombalar bulundu.

18 MART'TA TERÖRDEN ARINDIRILMIŞTI: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Ocak'ta ilk sinyalini verdiği Zeytin Dalı Harekatı, yoğun bir sürecin ardından 18 Mart'ta başarıyla tamamlanmıştı. 

Erdoğan, Çanakkale'de 18 Mart Stadyumu ve Şehitler Abidesi'nde düzenlenen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103. yılı törenlerinde yaptığı konuşmada, "Bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Afrin şehir merkezi Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin desteğindeki Özgür Suriye Ordusu mensupları tarafından bu sabah 08.30 itibarıyla tamamen kontrol altına alınmıştır." diyerek ilçe merkezinin alındığının müjdesini vermişti. 

HALA HÜCRELERİ BULUNUYOR: TSK ve ÖSO'nun Afrin'de hayatı normale döndürme çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, bölgede hala teröristlere ait bazı hücreler bulunduğu biliniyor.

CERABLUS'TA BOMBALI SALDIRI: Öte yandan TSK ve ÖSO'nun kontrolündeki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde, Cerablus ilçesinde sabah saatlerinde iki bombalı araç patlatıldı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken bomba yüklü araçların, ilçenin doğusundaki Pazar sokağında bir yola daha önce bırakıldığı ve bulundukları yerde patlatıldığı öğrenildi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Afrin'de 2 PKK'lı terörist yakalandı! Saldırı hazırlığındaydılar haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro